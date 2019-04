Diretta Sampdoria Udinese Primavera/ Streaming video e tv: friulani ormai condannati

Sampdoria Udinese Primavera, che sarà diretta dall’arbitro Paride De Angeli, si gioca alle ore 10:00 di domenica 28 aprile: una matinée per la 26^ giornata del campionato Primavera 1 2018-2019. Siamo sempre più vicini alla conclusione della stagione regolare: i blucerchiati sono imbattuti da tre partite e hanno centrato in particolare una bellissima vittoria contro il Torino. Tuttavia nella parte bassa della classifica la situazione è tutta da definire: ancora oggi la Sampdoria ha gli stessi punti del Palermo che giocherebbe i playout e si trova solo a +2 sul Milan che invece sarebbe costretto alla retrocessione diretta. Sta decisamente peggio l’Udinese, fanalino di coda: i friulani non vincono addirittura dal colpo esterno sul campo del Milan, da allora hanno aperto una clamorosa striscia di nove sconfitte e un totale di 11 ko in 12 partite. Con 13 punti da recuperare in cinque gare, la squadra bianconera è ormai certa della retrocessione: quantomeno proverà ad evitarla già oggi. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Sampdoria Udinese Primavera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Udinese Primavera sarà trasmessa come al solito su Sportitalia: il canale è accessibile a tutti gli appassionati al numero 60 del televisore (gli abbonati Sky possono selezionare il 225 del decoder) mentre l’alternativa rimane quella della diretta streaming video, che la stessa emittente fornisce senza costi aggiuntivi visitando il sito www.sportitalia.com con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA UDINESE PRIMAVERA

In Sampdoria Udinese Primavera i giovani blucerchiati dovrebbero essere in campo con un 4-3-3: in porta è ballottaggio tra Krapikas e Hutvagner, Veips e Farabegoli saranno i due centrali con Doda e Campeol da terzini. A centrocampo la regia sarà affidata a Peeters, con Soomets e Scarlino che invece agiranno da mezzali; spazio a Yayi Mpie e Bahlouli come laterali di un tridente che avrà in Prelec o Gonçalo Cabral la sua prima punta. Modulo speculare per l’Udinese, che si affida a Vasko e Filipiak per proteggere il portiere Gasparini mentre Ballarini e Ermacora giocheranno da esterni bassi; Battistella e Oviszach gli interni di centrocampo che supporteranno la regia di Gertsos, mentre nel reparto avanzato la prima punta sarà Bocic con Kubala e Lirussi da laterali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA