Diretta Sassari Cantù/ Streaming video e tv: Dinamo per il 4^ posto (basket A1)

Sassari Cantù, partita che viene giocata al PalaSerradimigni con palla a due alle ore 20:45 di domenica 12 maggio, archivia definitivamente la 30^ giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019 per le due squadre, che si proiettano verso i playoff. Meglio: solo il Banco di Sardegna è sicuro di giocare la post season e, come ultimo traguardo prima di farlo, esplora la possibilità di prendersi il quarto posto e girare a suo favore il fattore campo nella serie contro Brindisi (dovrà vincere e sperare nel ko della Happy Casa). L’Acqua San Bernardo invece non sa ancora se potrà andare avanti: al momento sì per la situazione nella classifica avulsa, ma anche la vittoria su Torino non è stata decisiva per archiviare l’obiettivo con una giornata di anticipo. Situazione in assoluto divenire: la sconfitta potrebbe comunque non mettere in discussione l’ottavo posto, vincere significherebbe avercela fatta. Vediamo dunque quali sono i temi principali nella diretta di Sassari Cantù, attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Cantù non è una di quelle garantite per questo ultimo turno di regular season; l’appuntamento classico allora è quello con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video: abbonandosi al servizio sarà possibile assistere alla sfida attraverso dispositivi come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

RISULTATI E PRECEDENTI

Sassari Cantù è un’altra delle partite che vedono protagonista Gianmarco Pozzecco: il tecnico della Dinamo è stato un grande rivale dei brianzoli nella sua lunga militanza a Varese, e proprio il pubblico canturino gli ha dedicato uno splendido striscione nella stagione del ritiro, con lacrime da parte del playmaker. Oggi il Poz ritrova una Cantù affamata di punti per arrivare ai playoff, ma lui stesso vuole vincere: intanto per proseguire la straordinaria striscia che gli ha consentito anche di mettere in bacheca la Europe Cup (primo trofeo internazionale della società), poi perchè c’è la possibilità di avere il fattore campo nel primo turno dei playoff, infine perchè un ko potrebbe anche portare a scalare un’altra posizione chiudendo al sesto posto e incrociando Venezia (ma sarebbe così solo se Cantù dovesse vincere con almeno 10 punti di scarto, tutte le altre squadre a quota 32 punti hanno la sfida diretta contro. L’Acqua San Bernardo sarà sicuramente ai playoff con un successo esterno: sarebbe un grande risultato dopo tutti i problemi societari avuti e l’addio a metà stagione di Dimitri Gerasimenko, poi andato a rilevare Torino con tutto quel che ne è conseguito. I brianzoli ci credono, ma sanno anche che fare risultato al PalaSerradimigni di questi tempi è complicatissimo…



