Diretta Sassuolo Atalanta Primavera/ Streaming video e tv: Dea ancora capolista

Sassuolo Atalanta primavera, diretta dall’arbitro Claudio Panettella, domenica 12 maggio 2019 alle ore 12.00, sarà una delle sfide in programma nella ventottesima giornata del campionato Primavera 1. Neroverdi reduci dal pesante ko di Napoli che è costato la terza sconfitta consecutiva (serie iniziata già col Milan): al momento gli emiliani sono invischiati in piena zona retrocessione, ma per risollevarsi questa è un’occasione complicata visto che arriva un’Atalanta sempre più prima in classifica. L’ultimo pareggio sul difficile campo del Torino ha consentito ai bergamaschi di restare a +5 dall’Inter seconda, che a due giornate dalla fine della regular season può rappresentare una dote sufficiente per blindare la vetta della classifica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta Sassuolo Atalanta primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre sul canale numero 60 di Sportitalia, con diretta streaming video via internet disponibile per chi si collegherà sul sito sportitalia.com e potrà vedere la partita tramite smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ATALANTA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Sassuolo Atalanta, sfida nella 28^ giornata del campionato Primavera 1. Neroverdi schierati con un 4-3-3 dal tecnico Stefano Morrone con questo undici titolare: Turati; Fiorini, Ferraresi, Perazzolo, Aurelio; Ahmetaj, Ghion, Steau; Oddei, Raspadori, Brignola. Risponderà l’Atalanta con un 4-3-3 disegnato dall’allenatore Massimo Brambilla e questa formazione: Carnesecchi; Del Prato, Okoli, Heidenreich, Brogni; Colpani, Ta Bi; Kulusevski; Piccoli, Peli, Cambiaghi.



