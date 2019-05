Diretta Sassuolo Frosinone/ Streaming video DAZN: De Zerbi favorito (Serie A)

Sassuolo Frosinone, diretta dall’arbitro Giua, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 5 maggio 2019, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia per la trentacinquesima giornata di Serie A. Arriviamo a Sassuolo Frosinone con le due formazioni che hanno ormai di fatto definito i rispettivi destini: i neroverdi sono salvi con ampio anticipo, con il sigillo arrivato grazie alla vittoria sul campo della Fiorentina, mentre per il Frosinone la sconfitta subita contro il Napoli in casa è stata l’ennesima delusione di un campionato che si chiuderà con la retrocessione in Serie B ormai inevitabile. A questo punto non resta che chiudere l’anno nel migliore modo possibile: il Sassuolo per dare ancora qualche soddisfazione ai suoi tifosi e mettere in mostra la buona qualità del suo gioco, il Frosinone per chiudere con dignità e dimostrare di essere stata comunque una buona presenza nel massimo campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Frosinone sarà una sfida trasmessa solamente in diretta streaming video, in esclusiva per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN, che in questo campionato detiene i diritti per tre partite ad ogni giornata di Serie A. Bisognerà dunque collegarsi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone per vedere il match Sassuolo Frosinone via internet; non sarà dunque prevista una diretta tv sui tradizionali canali.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO FROSINONE

Analizziamo adesso le probabili formazioni attese per Sassuolo Frosinone. Squalificato Peluso, la difesa neroverdi dovrebbe dunque vedere Ferrari e Demiral nella coppia centrale. A centrocampo rientra Locatelli, che dovrebbe dare vita a un ballottaggio con Duncan. I dubbi di Roberto De Zerbi però si concentrano in attacco: nel tridente è certo del posto solamente Berardi, mentre Babacar e Boga sono favoriti rispettivamente su Djuricic e Di Francesco. Dubbi in attacco anche per il Frosinone, con Pinamonti favorito su Ciofani per affiancare Ciano. Il modulo sarà il 3-5-2, con diversi dubbi per mister Marco Baroni che si concentrano a centrocampo, perché Maiello e Sammarco sono in ballottaggio e poi ci sono Chibsah, Gori e Cassata che si contenderanno una sola maglia a disposizione.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Sassuolo Frosinone, con le quote dell’agenzia di scommesse Snai come punto di riferimento. Chiaramente favoriti i padroni di casa, tanto che il segno 1 è quotato a 1,70. Si sale poi già a quota 3,85 in caso di pareggio (naturalmente segno X), infine un colpaccio esterno del Frosinone varrebbe 5,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



