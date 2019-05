Diretta Sassuolo Roma/ Streaming video DAZN: ultime speranze giallorosse (Serie A)

Sassuolo Roma, in diretta sabato 18 maggio alle ore 20.30 dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Neroverdi salvi, una delle poche squadre che è riuscita a elevarsi dalla lotta per non retrocedere infuocatasi nelle ultime settimane anche se non ha fatto il salto di qualità che ad un certo punto sembrava possibile, e domenica scorsa è arrivato un ideale riassunto della stagione nella rimonta subita in casa del Torino. La Roma invece con la vittoria contro la Juventus è rimasta aggrappata alla possibilità di qualificazione in Champions League: i giallorossi però, partendo dal sesto posto in classifica, dovranno espugnare il Mapei Stadium (anche per blindare l’Europa League) e poi sperare nei passi falsi del Milan – che ha la sfida diretta a favore – e soprattutto dell’Atalanta. Più semplice immaginare che la Dea cada in casa di una Juventus già tranquilla ma ferita dagli ultimi risultati, visto che i rossoneri ospitano il Frosinone; eventualmente però la Roma potrà arrivare all’ultima giornata ancora in corsa, e puntare anche sull’aspetto psicologico…

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Sassuolo Roma non sarà una partita trasmessa in diretta tv sui canali del nostro Paese, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati alla nuova piattaforma DAZN che si collegheranno sull’app o sul sito ufficiale tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ROMA

Andiamo allora a gettare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Sassuolo-Roma, sfida che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Padroni di casa schierati da mister De Zerbi con un 4-3-3 con in campo dal primo minuto Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Duncan, Magnanelli, Sensi; Djuricic, Matri, Boga. Risponderà la Roma di Ranieri con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Cristante; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Roma favorita dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro il Sassuolo. Vittoria interna quotata 6.00 da Eurobet, mentre William Hill propone a 4.75 la quota del pareggio e Bet365 propone a 1.44 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.44 l’over 2.5 e 2.75 l’under 2.5.



