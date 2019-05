Diretta Sbk 2019/ Streaming video e tv: prove libere Fp1 e Fp2 (Gp d’Italia)

Dopo la lunga sosta messa in calendario dopo Assen, la Sbk è in diretta in questo fine settimana da Imola per disputare il Gran premio d’Italia 2019, quinto banco di prova di questo appassionante mondiale Superbike 2019. Si comincerà quindi già oggi con il grande spettacolo in terra emiliana, con le prime sessioni di prove libere: Fp1 e Fp2 quindi saranno utili per tutti i protagonisti della Sbk per riprendere confidenza con l’asfalto italiano che tante volte è stato teatro di battaglie memorabili per il campionato delle derivate di serie e non solo. In questa pista così ricca di storia per la Superbike ecco che i riflettori saranno ovviante puntati su Alvaro Bautista, leader indiscusso del mondiale piloti, dopo pure le vittorie messe a punto ad Assen ormai 4 settimane fa. Per il rookie spagnolo però si prospetta un fine settimana in salita per il Gp d’Italia: il pilota della Ducati infatti ha provato il tracciato una volta sola nella sua carriera e pure in una sessione di test privati dove è stata la pioggia la principale protagonista. Ecco quindi che il primo a poter approfittare già in questo venerdì, dove la Sbk sarà in diretta per le prime prove libere, sarà ovviamente il campione in carica della Superbike Jonathan Rea, che proprio qui nella passata stagione aveva registrato una mirabile doppietta, punto di partenza della sua incredibile scalata al quarto mondiale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE

Ricordiamo subito che la Sbk in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: questa è la principale novità per gli appassionati della Superbike 2019, visibile dunque solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. In compenso però potremo seguire anche le sessioni del venerdì, proprio in occasione del Gp d’Italia 2019: l’appuntamento sarà sul canale 208 Sky Sport MotoGp, dove le derivate di serie si contendono lo spazio con le altri classi del motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp d’Italia 2019 a Imola resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK SUPERBIKE: GLI ORARI DELLE PROVE LIBERE FP1 E FP2

In attesa di poter dare la parola alla pista di Imola, andiamo a ricordare a tutti gli appassionati come si comporrà il programma della giornata odierna per il Gp d’Italia 2019, nuovo banco di prova della Superbike dopo una sosta lunga ben 4 settimane. Come al solito il venerdi è il giorno dedicato alle prime sessioni di prove libere: quindi la Sbk sarà in diretta oggi dalle ore 10,30 fino alle ore 11,20 per la tanto attesa Fp1, primo assaggio per la prima categoria delle derivate di serie all’asfalto del Enzo e Dino Ferrari. Già fissati naturalmente pure gli orari per la Fp2, seconda sessione di prove libere per la Sbk: il via verrà infatti dato alle ore 15,00 e la bandiera a scacchi svolterà solo alle ore 15,50. Da segnalare poi che a intervallare questi primi appuntamenti odierni a Imola vi saranno le prove libere anche per la Supersport, principale categoria di contorno per la Sbk.



© RIPRODUZIONE RISERVATA