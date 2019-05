Diretta Sbk 2019/ Superbike streaming video tv, superpole race e gara 2 (Gp Italia)

La diretta della Superbike a Imola culminerà oggi, domenica 12 maggio 2019, con gli ultimi appuntamenti del Gp d’Italia 2019 che sta animando tutto questo fine settimana all’Enzo e Dino Ferrari per il mondiale di Superbike. Oggi infatti si tornerà in pista, oltre che per il warm up anche per la SuperpoleRace e soprattutto per disputare l’ultima gara 2 che distribuirà punti più che preziosi per la classifica piloti della Sbk. Siamo infatti a un punto di svolta della stagione e gli appassionati si chiedono se nonostante i tanti problemi registrati venerdì e sabato, Alvaro Bautista riuscirà a riconfermarsi come fatto in gara 1 e se il campionissimo della Superbike Jonathan Rea riuscirà a doppiare la vittoria di ieri pomeriggio a Imola. Attenzione però anche a Chaz Davies: il ducatista ha mostrato un grandissimo stata di forma ieri strappando il primo tempo nella Superpole e solo un guasto occorso alla sua V4 gli ha impedito di trovare quanto meno il podio ieri.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SUPERBIKE A IMOLA

La Superbike in diretta tv sarà disponibile per gli abbonati sulla piattaforma satellitare Sky: questa è la principale novità per gli appassionati della Sbk 2019, visibile dunque solamente per gli abbonati alla televisione satellitare. Le principali sessioni, cioè qualifiche e gare, saranno visibili sul canale 208 Sky Sport MotoGp, che dunque da questa stagione diventa a tutti gli effetti la casa di tutto il grande motociclismo. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita da Sky Go, però anche in questo caso solamente per gli abbonati Sky. Per tutti gli altri, il miglior punto di riferimento per seguire la stagione della Superbike e in particolare questo Gp d’Italia 2019 ad Imola resta il sito Internet ufficiale del Campionato all’indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l’account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

DIRETTA SBK 2019: GLI ORARI DELLA GIORNATA

In attesa quindi che la Sbk torni in diretta ad Imola in questa domenica, vediamo nel dettaglio che cosa ci riserva il programma ufficiale di questa attesa e prestigiosa prova del mondiale Superbike, il Gp d’Italia 2019, che arriva ad animare il weekend dopo ben 4 settimane di pausa. Come al solito il primo appuntamento in pista all’Enzo e Dino Ferrari sarà col warm up, che avrà luogo a partire dalle ore 9,00 e terminerà 15 minuti dopo. Presto e alle ore 11 avrà invece inizio la Superpole race che servirà per formare la griglia di partenza di gara 2, che invece si accenderà solo alle ore 14,00 per la prima categoria del Mondiale Superbike. Una citazione anche per la Supersport, principale categoria di contorno della Sbk, che vivrà la sua gara alle ore 12,15, dunque a seguire la gara breve della Superbike.



