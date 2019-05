Diretta Sicula Leonzio Casertana/ Streaming video e tv: torna Pochesci (Serie C)

Sicula Leonzio Casertana, che è diretta dal signor Federico Fontani, si gioca per la 38^ giornata nel campionato di Serie C 2018-2019: squadre in campo alle ore 18:30 di domenica 5 maggio per chiudere la stagione regolare nel girone C, ma con i falchetti che sperano di tornare in campo per i playoff. Le possibilità ci sono tutte: ottavo posto in classifica, Rende che non giocherà più avendo il turno di riposo e dunque per uscire dalla zona di conforto dovrebbe arrivare una sconfitta con conseguente vittoria di Cavese e Viterbese, oltre a punti raccolti dal Monopoli. Chiaramente è sempre possibile che succeda- e nel caso il problema consisterebbe nelle ultime due partite con un punto e zero gol, ma anche in quattro sconfitte nelle ultime otto – ma Sandro Pochesci (che torna in panchina dopo la squalifica) confida nella tranquillità di una Sicula Leonzio che si è salvata da tempo e, perdendo quattro delle ultime cinque gare, è uscita aritmeticamente dalla corsa ai playoff. Le motivazioni dunque potrebbero fare la differenza oggi all’Angelino Nobile; vedremo se sarà così seguendo la diretta di Sicula Leonzio Casertana, intanto possiamo dare uno sguardo ravvicinato alle probabili formazioni della partita valutando le scelte dei due allenatori.

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sicula Leonzio Casertana: l’appuntamento consueto per seguire questa partita di Serie C è sul portale elevensports.it, aperto a tutti e fornitore delle gare di terza divisione da cinque anni. Ci si può infatti abbonare annualmente oppure di volta in volta acquistare il singolo evento – ad un prezzo fissato – per poi assistervi in diretta streaming video attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

Squillace salta per squalifica Sicula Leonzio Casertana, e dunque ha terminato il suo campionato due settimane fa visto il turno di riposo dei siciliani: il terzino sinistro potrebbe essere uno tra Andrea De Rossi e Talarico con l’altro schierato regolarmente a destra, poi spazio a Laezza e Ferrini davanti a Polverino. A centrocampo Vincenzo Torrente dovrebbe schierare Megelaitis nuovamente da regista basso con D’Angelo e Marano ai suoi lati a fare le mezzali, Dubickas e Gammone (con Juanito Gomez in ballottaggio) dovrebbero agire tra le linee in qualità di trequartisti, alle spalle di Miracoli che sarà la prima punta. Tegola per la Casertana che perde Castaldo e De Marco: probabilmente il bomber sarebbe stato a riposo vista la diffida, in questo modo Pochesci non avrà dubbi nel puntare su Floro Flores al fianco di Padovan mentre a prendere il posto di De Marco sarà D’Angelo, che era squalificato contro il Potenza. Vacca l’altra mezzala con Santoro davanti alla difesa, Romano e Zito dovrebbero essere gli esterni mentre Rainone, Lorenzini e Pascali proteggeranno il portiere lituano Adamonis, che è in prestito dalla Lazio e sostituisce da dicembre l’infortunato Danilo Russo.



