Diretta Siracusa Catanzaro/ Streaming video e tv: calabresi per il 3^ posto (Serie C)

Siracusa Catanzaro sarà diretta dal signor Marco Acanfora, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 28 aprile: per la 37^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019 viene garantita la contemporaneità delle sfide, qui siamo nel girone C dove ormai soltanto i calabresi sono interessati a questa sfida. Il Siracusa, avendo vinto tre partite consecutive (tra cui quella a tavolino contro il Matera) si è salvato in anticipo: il ko di Caserta è stato indolore, la certezza di rimanere in categoria era già stata archiviata grazie al vantaggio nella doppia sfida diretta contro il Bisceglie, destinato a giocare i playout. Il Catanzaro invece può ancora strappare il terzo posto al Catania e andare direttamente alla fase nazionale dei playoff: anche i calabresi non hanno giocato la scorsa settimana perché erano la squadra che affrontava il Matera, l’ultima partita resta il 2-2 di Viterbo ma il vantaggio nel doppio confronto con gli etnei aumenta le possibilità giallorosse, anche se l’ultima giornata prevede la partita contro il Trapani. Vediamo allora in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, mentre aspettiamo la diretta di Siracusa Catanzaro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siracusa Catanzaro è prevista: questa infatti è una delle due partite che saranno trasmesse per la 37^ giornata. Nello specifico dovrete andare su Sportitalia, che trovate al canale 60; gli abbonati Sky potranno selezionare il canale 225 del loro decoder, tutti avranno la possibilità di assistere a questa partita anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.sportitalia.com con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SIRACUSA CATANZARO

In Siracusa Catanzaro, ai padroni di casa mancherà lo squalificato Ott Vale: a prenderne il posto in mezzo al campo sarà uno tra Fricano e Del Col, con Palermo che si occuperà della regia e una linea di trequartisti che prevede Parisi e Russini da esterni con Catania che invece appoggerà Federico Vazquez, tornato a segnare con regolarità. In difesa invece Ezio Raciti dovrebbe dare spazio a Turati e Bertolo come centrali a protezione di Crispino, Di Sabatino e Luca Bruno saranno invece i terzini. Due squalificati nel Catanzaro, ovvero Signorini e Maita: al centro della difesa dovrebbe operare Figliomeni con Celiento e Riggio, in porta andrà Furlan mentre a centrocampo sarà eventualmente Eklu a fiancheggiare De Risio. Casoli e Nicoletti giocheranno sugli esterni in mediana, poi D’Ursi e Fischnaller saranno come sempre gli esterni di un tridente che sarà completato dalla prima punta Bianchimano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA