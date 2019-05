Diretta Siviglia Athletic Bilbao/ Streaming video DAZN: ci si gioca l’Europa (Liga)

Siviglia Athletic Bilbao, che sarà diretta dall’arbitro José Maria Sanchez Martinez, va in scena alle ore 16:15 di sabato 18 maggio e si gioca per la 38^ giornata della Liga 2018-2019. Il campionato spagnolo è arrivato al suo ultimo turno: il Siviglia si gioca l’accesso alla prossima Champions League ma, per arrivarci, avrà necessariamente bisogno di una vittoria con sconfitta combinata di Valencia e Getafe, visto che ha entrambe le sfide dirette a sfavore. Non solo: perdendo in casa, gli andalusi verrebbero sorpassati dallo stesso Athletic che difende la sua settima posizione e dunque la qualificazione all’Europa League, ma rischia di vedersela strappata dalle mani dalla Real Sociedad. Insomma: una sfida che porta tanti possibili scenari quella del Sanchez Pizjuan, per i padroni di casa andare in Champions League significherebbe anche riscattare l’amara eliminazione dagli ottavi di Europa League – contro lo Slavia Praga, in maniera incredibile – mentre l’Athletic vuole tornare a giocare una competizione nella quale aveva raggiunto la finale ormai sette anni fa. Vediamo allora quello che potrebbe succedere nella diretta di Siviglia Athletic Bilbao; intanto possiamo gettare uno sguardo alle possibili scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siviglia Athletic Bilbao non sarà prevista: il campionato spagnolo di calcio infatti viene trasmessa soltanto dalla piattaforma DAZN, che anche in questo caso permetterà a tutti gli abbonati di seguirla su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa alla diretta streaming video si potrà eventualmente sfruttare una smart tv con connessione a internet: in questo modo sarà possibile scaricare l’applicazione direttamente sul vostro televisore, e sfruttarne lo schermo.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA ATHLETIC BILBAO

Inizia sotto presupposti complicati, per Joaquin Caparros, Siviglia Athletic Bilbao: gli andalusi devono fare a meno di Mesa e Banega che sono squalificati, e dovrebbero rinunciare anche a tanti infortunati. Difesa da rifare: davanti a Vaclik ci sarà Sergi Gomez con Escudero che potrebbe scalare al centro, lasciando a Gnagnon la corsia sinistra con la conferma di Jesus Navas dall’altra parte del campo. In mezzo manca anche Gonalons: possibile maglia da titolare per Rog al fianco di Amadou, può eventualmente accentrarsi Aleix Vidal (con Sarabia a destra) mentre Franco Vazquez avrà la maglia da esterno sinistro. Davanti è out André Silva: giocano Ben Yedder e Munir El Haddadi. Rosa sostanzialmente al completo per Gaizka Garitano, che lancia il suo 4-2-3-1 con Iago Herrerin tra i pali, Yeray Alvarez e Inigo Martinez centrali e la coppia De Marcos-Berchiche che si dispone sulle fasce. A centrocampo la regia di Benat Etxebarria con l’interdizione di Dani Garcia, sulla trequarti Raul Garcia comanda le operazioni con Ibai Gomez e Muniain che giocheranno da esterni a supporto della prima punta: ballottaggio tra Inaki Williams e Aduriz, il veterano si avvia verso un’altra panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Siviglia Athletic Bilbao è stata quotata anche dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra andalusa parte con i favori del pronostico, avendo un valore di 1,75 volte la puntata che è decisamente inferiore rispetto al 4,50 che accompagna il segno 2, da giocare per la vittoria dei baschi. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,60 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.



