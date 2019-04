Diretta Spal Genoa/ Streaming video e tv: Prandelli non può sbagliare (Serie A)

Spal Genoa, diretta dall’arbitro Maresca, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 28 aprile 2019; si tratta di una delicata sfida salvezza nel programma della trentaquattresima giornata di Serie A, che vivrà dunque un incontro assai importante allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Ad essere precisi, dobbiamo però evidenziare che Spal Genoa vedrà le due formazioni arrivare in condizioni assai diverse alla partita di oggi. Infatti la Spal di Leonardo Semplici è la squadra del momento, nelle ultime settimane vola ed è arrivata a quota 38 punti con la vittoria di settimana scorsa sul campo dell’Empoli, dunque la salvezza è ormai ad un passo e con una vittoria oggi si potrebbe di fatto già festeggiare. Il Genoa invece, come spesso gli è successo negli ultimi anni, si sta complicando la vita nelle ultime settimane, ha perso anche nella scorsa giornata contro il Torino ed è pericolosamente fermo a quota 34 punti. Il Grifone fatica tantissimo a segnare, l’addio di Piatek è stato un colpo durissimo per Cesare Prandelli e adesso bisogna far risultato per non rendere ancora più difficili le ultime partite di campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Genoa sarà garantita in esclusiva a tutti gli abbonati Sky. Di conseguenza saranno naturalmente i canali della piattaforma satellitare a trasmettere la partita di Ferrara: appuntamento su Sky Sport Serie A (il numero 202) oppure su Sky Sport 251. Di conseguenza, anche la diretta streaming video di Spal Genoa sarà garantita agli abbonati, in questo caso grazie al servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL GENOA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni per Spal Genoa. Tra i ferraresi bisogna tenere conto della squalifica di Cionek, dunque la difesa a tre di Leonardo Semplici potrebbe prevedere Felipe insieme a Vicari e Bonifazi, con Regini prima alternativa. Il modulo sarà il consueto 3-5-2 con un dubbio per reparto: in mediana infatti si contendono una sola maglia Murgia e Schiattarella, mentre in attacco come al solito la certezza è Petagna e al suo fianco giocherà uno tra Floccari, Antenucci e Paloschi. Per il Genoa invece è squalificato Miguel Veloso, dovremmo dunque vedere titolare Bessa per dare qualità alla manovra. In attacco torna Pandev che si giocherà il posto con Sanabria, rientra anche Biraschi che dovrebbe completare la retroguardia a tre davanti a Radu con Romero e Criscito.

PRONOSTICO E QUOTE

Molto interessante è il pronostico circa Spal Genoa, una partita che si annuncia estremamente equilibrata secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il segno 1 e il segno X sono addirittura proposti alla stessa identica quotazione di 2,65 volte la posta in palio, mentre meno probabile viene considerata una vittoria esterna da parte del Genoa allo stadio Mazza, tanto che il segno 2 viene quotato a 3,30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA