Diretta Spal Napoli/ Streaming video e tv: due squadre ormai tranquille (Serie A)

Spal Napoli, sfida che sarà diretta dal signor Abbattista, è in programma domenica 12 maggio alle ore 18.00 e sarà una delle sfide nel calendario della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Sarà una giornata di festa con gli estensi protagonisti della loro migliore stagione degli ultimi cinquant’anni, salvi con tre giornate d’anticipo e capaci di superare quota 40 punti nella massima serie, ora a caccia di qualche risultato in più per migliorare ulteriormente un bottino fantastico. Il Napoli con la difficile vittoria interna contro il Cagliari di domenica scorsa, arrivata in rimonta e con un rigore dubbio in pieno recupero, ha messo in cassaforte il secondo posto aritmetico, ormai irraggiungibile dall’Inter (staccata di 10 punti) e capace di mettere le basi per la seconda stagione con Carlo Aancelotti alla guida che dovrà necessariamente portare un salto di qualità con il tentativo di conquista di qualche trofeo, e dunque di arrivare decisamente più vicini allo scudetto (Juventus o meno).

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Spal Napoli sarà una partita trasmessa in diretta tv in esclusiva per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale 202 del satellite (Sky Sport Serie A) e seguire l’incontro anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL NAPOLI

Andiamo allora a gettare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Spal Napoli, sfida che andrà in scena allo stadio Mazza di Ferrara. Padroni di casa schierati da mister Semplici con un 3-5-2 con in campo dal primo minuto Viviano, Cionek, Vicari, Bonifazi, Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares, Antenucci, Petagna. Risponderà il Napoli di Ancelotti con un 4-4-2 e questo undici titolare: Meret, Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Ruiz, Zielinski, Milik, Insigne, Callejon.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Napoli favorito dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro la Spal. Vittoria interna quotata 5.25 da Eurobet, mentre William Hill propone a 4.20 la quota del pareggio e Bet365 propone a 1.53 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.62 l’over 2.5 e 2.20 l’under 2.5.



