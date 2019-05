Diretta Spezia Cittadella/ Streaming video e tv: via ai playoff di Serie B

Spezia Cittadella, diretta dall’arbitro Francesco Fourneau, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 17 maggio 2019. Allo stadio Alberto Picco di La Spezia cominciano i playoff di Serie B, purtroppo caratterizzati da decisioni a tavolino dovute al caso Palermo. Con il declassamento dei rosanero, nella classifica finale di Serie B lo Spezia è sesto e il Cittadella settimo dopo il pareggio ottenuto nell’ultima giornata proprio contro i siciliani (mentre lo Spezia ha perso contro il Lecce che si era preso già sul campo la promozione), di conseguenza si affronteranno questa sera nella partita che apre gli spareggi. Proprio perché Spezia Cittadella è la partita che apre i playoff di Serie B, è doveroso adesso ricordare anche il regolamento: in questo primo turno si giocano partite in gara secca in casa della squadra meglio classificata, in questo caso lo Spezia. In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno i supplementari, ma se dopo 120 minuti il risultato sarà ancora di parità non si effettueranno i calci di rigore e saranno i liguri a passare il turno, proprio in virtù del miglior piazzamento in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spezia Cittadella sarà una sfida trasmessa solamente in diretta streaming video, in esclusiva per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN, che in questo campionato detiene i diritti per tutte le partite della Serie B. Bisognerà dunque collegarsi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone per vedere il match Spezia Cittadella via internet; come già per quasi tutte le sfide della stagione regolare, non sarà dunque prevista una diretta tv sui tradizionali canali.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CITTADELLA

Vediamo adesso che cosa potremmo attenderci dalle probabili formazioni di Spezia Cittadella. I padroni di casa dello Spezia di Pasquale Marino dovrebbero proporre un 4-3-3 con Lamanna in porta protetto dalla difesa a quattro composta da Vignali a destra, Terzi e Capradossi centrali, Augello a sinistra. A centrocampo dovremmo invece vedere il terzetto formato da Mora, Ricci e Maggiore, infine nel tridente offensivo ci attendiamo titolari Gyasi a destra, Da Cruz ala sinistra e Galabinov centravanti. Quanto al Cittadella, mister Roberto Venturato dovrebbe adottare come modulo di partenza il 4-3-1-2 e i possibili titolari sono Paleari in porta; in difesa da destra a sinistra Ghiringhelli, Frare, Adorni e Benedetti; in mediana il terzetto composto da Proia, Iori e Branca, infine in attacco il trequartista Schenetti in appoggio alle due punte Finotto e Moncini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche ai pronostici su Spezia Cittadella, basandoci sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. I liguri sono leggermente favoriti, certamente anche grazie al fattore campo: segno 1 infatti quotato a 2,25, mentre in caso di pareggio il segno X varrebbe 3,10 volte la posta in palio ed infine ecco a quota 3,35 il segno 2, che naturalmente starebbe ad indicare un successo esterno da parte del Cittadella.



