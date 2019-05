Diretta Spezia Crotone/ Streaming video e tv: i liguri vogliono i playoff (Serie B)

Spezia Crotone sarà diretta dall’arbitro Livio Marinelli e, in programma sabato 4 maggio alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Una sfida che incrocia speranze di play off e di salvezza: i liguri vogliono blindare una qualificazione che li manterrebbe ai livelli delle ultime stagioni, con lo Spezia che al massimo si è spinto fino alle semifinali degli spareggi per la massima serie. Il pareggio di Palermo è stato positivo perché ha permesso di mantenere il vantaggio su Perugia e Cittadella, anche se chiaramente non ha chiuso i conti e, soprattutto, ha permesso alla Cremonese di avvicinarsi e creare un’altra minaccia (per ora non diretta, visto che i grigiorossi sono ottavi). Il Crotone dalla Serie A è retrocesso l’anno scorso ed ora si ritrova a vivere una stagione tutta in affanno, ma i calabresi nelle ultime partite sono riusciti a risalire la china: la salvezza è stata sostanzialmente archiviata nel turno infrasettimanale, grazie a una splendida vittoria contro il Benevento centrata in dieci uomini.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Crotone non sarà prevista: l’esclusiva della partita dello stadio Picco, come quasi tutti i match di Serie B, è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma DAZN e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CROTONE

Andiamo a studiare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Spezia Crotone, match che andrà in scena presso lo stadio Picco di La Spezia. I padroni di casa, schierati dal tecnico Marino con un 4-3-3, giocheranno con Lamanna; Vignali, Terzi, Capradossi, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora; Okereke, Galabinov, Da Cruz. Risponderà con un 3-5-2 il Crotone allenato da Stroppa, schierato con Cordaz; Curado, Spolli, Vaisanen; Sampirisi, Rohden, Barberis, Machach, Firenze; Simy, Pettinari.

PRONOSTICO E QUOTE

Favori del pronostico concessi allo Spezia nel match interno contro il Crotone. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Bet365 il segno 1 è proposto a 2.10, il pareggio viene quotato 3.65 da Eurobet mentre William Hill propone a 4.20 la quota per la vittoria in trasferta. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5 e i gol complessivamente realizzati nella partita, Bwin quota le due opzioni rispettivamente 1.67 e 2.14.



