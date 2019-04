Diretta Spezia Perugia/ Streaming video DAZN: incrocio che vale i playoff (Serie B)

Spezia Perugia, che verrà diretta dall’arbitro Marini e si gioca sabato 27 aprile alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019: una sfida diretta per un posto nei playoff, dunque delicata per entrambe le squadre. Nonostante l’ultima sconfitta in trasferta contro il Cosenza, lo Spezia ha mantenuto il settimo posto in classifica ed è ancora in zona play off, pur con un solo punto di vantaggio su Cittadella e Perugia. Quello contro gli umbri sarà dunque un vero e proprio scontro diretto, con la squadra allenata da Alessandro Nesta reduce però da un’inopinata sconfitta in casa contro il Lecce e in generale da un periodo poco brillante che rischia di compromettere tutta la corsa verso la post season. Ai Grifoni manca continuità, ma il rendimento nelle ultime settimane si è ulteriormente abbassato, col Perugia capace di raccogliere solo un punto nelle ultime quattro sfide di campionato disputate.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Spezia Perugia sarà una sfida trasmessa non in diretta tv sui canali tradizionali, ma in esclusiva per tutti gli abbonati alla nuova piattaforma DAZN, collegandosi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone per vedere il match in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA PERUGIA

Eccoci ora alla lettura approfondita delle probabili formazioni di Spezia Perugia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Picco di La Spezia. Padroni di casa in campo con il 4-3-3 impostato dall’allenatore Marino, schierati con Lamanna; De Col, Terzi, Ligi, Augello; Mora, Ricci, Bartolomei; Okereke, Galabinov, Da Cruz. Risponderà il Perugia allenato da Nesta con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Gabriel; Rosi, Gyomber, El Yamiq, Mazzocchi; Kingsley, Carraro, Dragomir; Verre; Sadiq, Vido.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorito lo Spezia per la vittoria interna contro il Perugia. Vittoria in casa quotata 2.15 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.30 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 3.20 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 2.00 per l’over 2.5 e di 1.75 per l’under 2.5 proposta da Bwin.



