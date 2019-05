Diretta Sudtirol Sambenedettese/ Streaming video e tv: 1^ turno playoff (Serie C)

Sudtirol Sambenedettese sarà giocata in diretta allo stadio Druso e, alle ore 15:00 di domenica 12 maggio, è valida per il primo turno dei playoff di Serie C 2018-2019. Siamo all’interno del girone B, dove gli altoatesini per il secondo anno consecutivo sono riusciti in una bella rimonta che li ha spinti a essere una mina vagante: la squadra di Paolo Zanetti può anche pareggiare per passare il turno (non sono previsti i playoff), questa volta scatta dal primo turno ma ha ottime speranze, anche se nell’ultima partita ha perso nettamente in casa contro il Monza. La Sambenedettese ha disputato una stagione di rincorsa: partita male ha saputo riprendersi, ma di fatto ha continuato ad entrare e uscire dalle prime dieci della classifica. La bella vittoria di Fermo, nel derby marchigiano, ha definitivamente sancito la partecipazione dei rossoblu alla post season ma, visto il regolamento della Lega Pro, agli uomini di Giuseppe Magi servirà per forza di cose una vittoria per fare strada. Aspettiamo allora con trepidazione la diretta di Sudtirol Sambenedettese; nel frattempo possiamo valutare in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, leggendone le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sudtirol Sambenedettese non sarà disponibile: le partite del campionato di Serie C infatti sono esclusiva, salvo anticipi e posticipi laddove previsti dalla televisione di stato, del portale elevensports.it che le fornisce in diretta streaming video, dunque attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per assistere alle immagini potrete abbonarvi alla piattaforma oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, che ha un prezzo precedentemente fissato al netto di possibili eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI SUDTIROL SAMBENEDETTESE

Ecco allora le scelte per Sudtirol Sambenedettese: gli altoatesini sono in campo con un 3-5-2 nel quale Ierardi, Vinetot e Pasqualoni (o Della Giovanna) proteggono Nardi, con due esterni che si alzano a centrocampo e che dovrebbero essere Tait e Fabbri. A centrocampo ci sarà la regia di Tommaso Morosini, Antezza e Berardocco si giocano la maglia di mezzala con De Rose e allora davanti a tutti ci saranno i due attaccanti De Cenco e Lunetta, Niccolò Romero però resta in ballottaggio per iniziare la partita. Sarà invece schierata con il 3-4-1-2 la Sambenedettese: Andrea Sala il portiere, linea difensiva con Celjak, Biondi e Miceli e Francesco Signori che può tornare in panchina a favore di Ilari, che guiderebbe il centrocampo al fianco di Caccetta. Sulle corsie laterali dovrebbe arrivare la spinta di Rapisarda e Fissore; Bove il possibile trequartista a servizio di Stanco e Di Massimo, che giocheranno nel tandem offensivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA