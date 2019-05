Diretta Tailandia Italia/ Streaming video e tv: 2^ banco di prova (Volley)

Tailandia Italia, in diretta dalla Stegu Arena di Opole in Polonia, è la partita di volley femminile in programma oggi mercoledi 22 maggio 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 17,30 in terra polacca dove è stata organizzata la prima settimana per la Nations league. Dopo le emozioni che volley italiano ci ha regalato solo pochi giorni fa con la finale di Champions league vinta da Novara, ecco che le star nostrane sono di nuovo in campo per il primo appuntamento ufficiale della stagione con la maglia azzurra ovvero la Nations league. Dopo l’esordio nella prima settimana di competizione contro la Polonia, le ragazze del ct Davide Mazzanti saranno in campo anche oggi ma per affrontare la Tailandia, avversario affatto sconosciuto per l’Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE TAILANDIA ITALIA

Dobbiamo segnalare che Tailandia Italia non sarà visibile né in diretta tv né in diretta streaming video, dunque per seguire questa prima uscita delle azzurre nella Volleyball Nations League 2019 il principale punto di riferimento dovranno essere il sito Internet e i profili social ufficiali della nostra Federazione Italiana di Pallavolo.

DIRETTA TAILANDIA ITALIA: AZZURRE DI NUOVO IN CAMPO

La diretta tra Tailandia Italia di quest’oggi non sarà certo una passeggiata per la nostra nazionale di volley femminile, che pure si è messa in luce già nella sfida di esordio contro la Polonia, prima della Nations league 2019, che ha appena avuto inizio. Complice il calendario così fitto di impegno, parecchie protagoniste del nostro campionato italiano di Serie A1 non sono disponibili oggi, ma Mazzanti ha voluto cogliere la palla al balzo per dare spazio a giocatrici più giovani, impazienti di mettersi in vista. Dall’altra parte la formazione di coach Sriwacharamaytakul è rimane avversario da non sottovalutare e lo abbiamo pur visto di recente in occasione del Torneo di Montreux, manifestazione dove l’Italia del volley femminile ha chiuso pochi giorni fa e con onore al terzo posto. E’ stato proprio nella finalina che le azzurre hanno battuto la Tailandia con netto 3-0 e al termine di una prestazione davvero convincete. Ora però che la competizione è più pressante e le tailandesi non si arrenderanno così facilmente: l’ultima parola però come al solito l’avrà il campo!



