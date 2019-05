Diretta Teramo Ternana/ Streaming video e tv: le due squadre sono salve (Serie C)

Teramo Ternana, partita diretta dal signor Stefano Lorenzin, si gioca alle ore 15:00 di domenica 5 maggio presso lo stadio Bonolis: siamo arrivati all’ultima giornata nel girone B del campionato di Serie C 2018-2019. Ormai le due squadre non hanno più nulla da chiedere al loro campionato: sono entrambe salve ma d’altro canto non si possono iscrivere alla corsa ai playoff. La stagione si conclude in maniera contrastante riguardo le sensazioni: gli abruzzesi, che hanno perso di misura a Trieste ma nel girone di ritorno sono riusciti a vincere sei partite con quattro pareggi, hanno sempre disputato campionati di rincorsa da quella promozione svanita per illecito sportivo, e forse quest’anno sono riusciti a porre le basi per un campionato da protagonisti nel 2019-2020. La Ternana ha deluso: partita in ritardo ma con propositi di promozione, la squadra rossoverde ha rischiato addirittura di retrocedere con un girone di ritorno pessimo. La vittoria di domenica scorsa, contro il Ravenna, ha spezzato un digiuno che durava da un interno girone, vale a dire dal 2-1 sullo stesso Teramo che risaliva a quattro mesi prima. Confermata la categoria, il prossimo anno dovrà esserci la svolta; intanto noi vediamo come andranno le cose nella diretta di Teramo Ternana, di cui ora presentiamo le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Teramo Ternana: l’appuntamento consueto per seguire questa partita di Serie C è sul portale elevensports.it, aperto a tutti e fornitore delle gare di terza divisione da cinque anni. Ci si può infatti abbonare annualmente oppure di volta in volta acquistare il singolo evento – ad un prezzo fissato – per poi assistervi in diretta streaming video attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO TERNANA

Agenore Maurizi in Teramo Ternana rinuncia a Spighi che, squalificato per tre giornate, dovrà saltare eventualmente le prime due del prossimo campionato: per l’ultima giornata potrebbe esserci qualche cambio per l’ultima partita della stagione, dunque Mattia Altobelli si candida per un posto in difesa eventualmente con Caidi in panchina, conferma per Polak e Fiordaliso a protezione di Pacini che potrebbe ridare la maglia a Michal Lewandowski. A centrocampo Zecca e Armeno possono giocare da esterni, De Grazia in mezzo al campo a fare da regista stretto tra Spinozzi e Proietti, con Cappa che può agire da mezzala. Davanti, Barbuti prova a insidiare Sparacello e Infantino. Alla Ternana mancherà Daniele Altobelli: Fabio Gallo punta su Pobega in mezzo, poi Russo e Bergamelli davanti a Iannarilli con Pasquale Fazio e Giraudo da laterali bassi. In mediana possono giocare Rigoberto Rivas e Callegari, nel tridente offensivo sono candidati Kingsley Boateng e Frediani che sperano di avere una possibilità nell’ultima giornata della stagione, eventualmente potrebbe avere campo anche Mazzarani mentre Marilungo contende il posto a Nicastro come centravanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA