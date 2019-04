Diretta Ternana Ravenna/ Streaming video e tv: rossoverdi quasi nei guai (Serie C)

Ternana Ravenna verrà diretta dal signor Luca Zufferli: siamo nella 37^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019 e tutte le partite del girone B vengono disputate alle ore 18:30 di domenica 28 aprile. Obiettivo centrato per i romagnoli, che hanno già ottenuto la qualificazione ai playoff: nella peggiore delle ipotesi, dopo il terzo 0-0 nelle ultime quattro partite, la posizione sarà l’ottava mentre si potrebbe ancora andare a caccia della quinta piazza occupata dal Sudtirol, più complicato sorpassare Imolese e Feralpisalò perchè servirebbero due vittorie a fronte di un forte stop di entrambe. Al Ravenna comunque questo traguardo sta bene, perchè era quello che la società si era prefissata all’inizio della stagione; la Ternana invece lotta ancora per salvarsi, deve difendere appena due punti sulla coppia Renate-Virtus Verona e non si può permettere passi falsi. Il problema è che i rossoverdi non hanno mai vinto nel 2019: clamorosa striscia di 18 partite senza successi, se non altro i cinque pareggi consecutivi (serie aperta dopo lo 0-0 di Gorgonzola) hanno permesso a Fabio Gallo di rimanere ancora fuori dalla zona playoff ma si tratta di una magra consolazione, e oggi bisognerà per forza vincere. Andiamo a studiare dunque le probabili formazioni della sfida, mentre aspettiamo che la diretta di Ternana Ravenna abbia inizio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ternana Ravenna non sarà disponibile: come sempre infatti, al netto di qualche partita selezionata giornata per giornata, le sfide del campionato di Serie C sono un’esclusiva del portale elevensports.it, che per il quinto anno consecutivo fornisce agli appassionati la diretta streaming video degli incontri. Armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone potrete dunque assistere a questa partita abbonandovi al servizio oppure acquistandola singolarmente, ad un prezzo stagionale precedentemente fissato – salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA RAVENNA

Possibile conferma del 4-3-3 per Fabio Gallo, che affronta Ternana Ravenna pensando a Furlan e Frediani (o Bifulco) come laterali del tridente in appoggio a Marilungo, che si gioca il posto con Vantaggiato; a centrocampo invece Callegari dovrebbe rappresentare il playmaker stretto tra Altobelli e Paghera con Rigoberto Rivas pronto eventualmente ad avere una maglia, Russo e Diakité proteggeranno il portiere Iannarilli avendo in Pasquale Fazio e Pobega un supporto sulle corsie esterne. Conto pesantissimo quello che il Giudice Sportivo ha presentato al Ravenna: sono squalificati Venturi, Lelj e Ronchi. In porta gioca dunque Spurio, mentre l’unico difensore titolare resta Boccaccini che sarà supportato eventualmente da Pellizzari e Scatozza. Martorelli e Selleri saranno chiamati ad un lavoro extra sulle fasce; Maleh e Papa dovrebbero affiancare Salvatore Esposito che gioca in cabina di regia, davanti non cambia il tandem offensivo che sarà composto da Galuppini e Nocciolini.



