Diretta Test MotoGp 2019/ Streaming video e tv: in pista a Jerez de la Frontera

I test MotoGp 2019 si corrono a Jerez de la Frontera: dalle ore 9:00 alle 18:00, sulla pista che è appena stata protagonista del quarto Gran Premio stagionale, i piloti saranno impegnati in una singola giornata nella quale cercheranno di mettere a punto le strategie e le loro moto in vista dei prossimi appuntamenti. Dunque si resta in Spagna, su uno dei circuiti storici del Motomondiale; sarà una giornata singola, a differenza di quanto accade con i test ufficiali. Sarà comunque una bella occasione per vedere, o magari anche solo ipotizzare, quello che potremmo aspettarci dai vari piloti e dalle case motociclistiche; siamo solo all’inizio della stagione e dunque tracciare un bilancio definitivo è complesso, soprattutto per le tante sorprese cui abbiamo già assistito nelle prime gare. Prepariamoci allora alla diretta dei test MotoGp 2019 a Jerez de la Frontera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE I TEST

Non ci sarà possibilità di seguire la diretta tv dei test MotoGp 2019 a Jerez de la Frontera: non ci sarà infatti copertura televisiva e non avrete a disposizizione nemmeno una diretta streaming video. Alcune informazioni utili arriveranno comunque dalle pagine ufficiali che la MotoGp stessa mette a disposizione sui social network: in particolare potrete consultare l’account Twitter che trovate all’indirizzo @MotoGP.

TEST MOTOGP 2019: IN PISTA A JEREZ

I test MotoGp 2019 arrivano dunque sulla stessa pista in cui si è disputato il quarto Gran Premio di una stagione che potrebbe segnare uno spartiacque: abbiamo già assistito alla prima vittoria di Alex Rins, che ha portato la Suzuki sul gradino più alto del podio ad Austin – vincendo il corpo a corpo con Valentino Rossi – ma stiamo anche vivendo le ottime prestazioni da parte di piloti come Fabio Quartararo, che si stanno ambientando rapidamente alla categoria superiore. Il lavoro che dunque i veterani dovranno svolgere sarà quello di sviluppare la moto in modo da trarre un vantaggio, magari lieve ma sostanziale, sugli avversari. Nella prima parte di stagione abbiamo visto come Ducati e Honda siano ancora le moto da battere; tuttavia la Yamaha si sta difendendo alla grande, almeno Valentino Rossi ha dimostrato di poter essere competitivo anche per la vittoria e dunque punta con decisione al Mondiale, potendo eventualmente sfruttare gli errori altrui come quello di Marc Marquez che in Texas, su una pista in cui ha sempre dominato, è finito per terra lasciando per strada 25 punti fondamentali per la classifica. Ad ogni modo vedremo: come sempre i test MotoGp vanno presi per quelli che sono, cioè un momento utile a tecnici e ingegneri per sviluppare modifiche e novità sulle varie moto, e non come una gara a distanza a chi centra il tempo migliore.



