Diretta Torino Atalanta Primavera/ Streaming video e tv: big-match nel posticipo

Torino Atalanta Primavera, diretta dall’arbitro Alberto Santoro della sezione Aia di Messina oggi pomeriggio, lunedì 6 aprile 2019 alle ore 18.30, sarà una delle sfide della ventisettesima giornata del campionato Primavera 1. Sfida d’alta classifica con il Torino che punta ancora al terzo posto, anche se al momento i granata vedono Fiorentina e Roma staccate di una lunghezza, dopo il recupero che ha fatto registrare un pari tra viola e giallorossi e la sconfitta subita dal Torino contro il Chievo nella scorsa giornata. L’Atalanta invece è saldamente al comando della classifica, confermato dal successo contro il Napoli con 7 punti di classifica sull’Inter seconda. Non ottenere i tre punti significherebbe però per i granata rinunciare alla corsa alla terza piazza, rischiando di doversi accontentare della quinta.

Torino Atalanta Primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv su Sportitalia, in questa stagione davvero casa della Primavera, in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, e anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito sportitalia.com, tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

Andiamo adesso a scoprire quali sono le probabili formazioni del match tra Torino e Atalanta nel campionato Primavera 1. I padroni di casa allenati da Coppitelli scenderanno in campo con Gemello; Gilli, Ferigra, Singo, Ambrogio; De Angelis, Onisa, Cuoco; Moreo, Rauti, Petrungaro. Risponderanno gli ospiti guidati in panchina da Brambilla con Carnesecchi, Zortea, Brogni, Ta Bi, Okoli, Guth, Traore, Gyabuaa, Colley, Colpani, Cambiaghi.

I bookmaker indicano il Torino Primavera come favorito per la conquista dei tre punti contro l’Atalanta. Vittoria interna quotata 2.40 da Snai, Bet365 fissa a 3.20 la quota per il pari, mentre il successo dell’Empoli viene proposto a 2.75 da William Hill.



