Diretta Torino Chievo Primavera/ Streaming video e tv: sfida importante per entrambe

Torino Chievo Primavera, partita diretta dal signor Enrico Maggio, si gioca alle ore 18:30 di lunedì 29 aprile e chiude il programma della 26^ giornata per il campionato Primavera 1 2018-2019. Siamo sempre più vicini alla conclusione della stagione regolare ed entrambe le squadre hanno particolari interessi nel prendersi i tre punti: dopo i cinque gol rifilati al Napoli, il Torino è incredibilmente crollato sul campo della Roma (0-5) e in questo modo si è staccato dalla possibilità di volare subito alla fase scudetto del campionato. In più i granata devono difendere la loro quarta posizione dagli assalti della Fiorentina e della stessa Roma; con i viola hanno già perso la finale di Coppa Italia e puntano adesso a riprendere la loro marcia. Il Chievo però entrava in questa giornata con i playoff conquistati, grazie a un’ottima striscia di sette vittorie in nove partite che l’ha rilanciato; certo nell’ultimo impegno la squadra ha incassato sei gol dall’Atalanta, ma sta provando a rimanere in quota e allora quello di oggi diventa un appuntamento da non sbagliare. Aspettiamo che le due squadre scendano in campo per giocare la diretta di Torino Chievo Primavera, nel frattempo possiamo valutare le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Chievo Primavera sarà trasmessa come sempre da Sportitalia, il canale che dedica ampio spazio al campionato 1: l’appuntamento dunque è chiaro per tutti sul canale 60 (gli abbonati Sky potranno selezionare il numero 225 del loro decoder), mentre in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita anche in diretta streaming video, fornita dalla stessa emittente senza costi aggiuntivi sul sito www.sportitalia.com, che potrete visitare con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CHIEVO PRIMAVERA

Federico Coppitelli potrebbe cambiare qualcosa in Torino Chievo Primavera: Moreo si gioca un posto in attacco potendo eventualmente spostare Rauti a sinistra, altrimenti saranno confermati Belkheir e Petrungaro sugli esterni. A centrocampo c’è sempre la regia di Onisa, con De Angelis e Ben Lhassine Koné favoriti sulle mezzali ma Isacco e Garetto che potrebbero mettere in discussione le scelte dell’allenatore: Gilli e Marcos agiranno come terzini, a protezione del portiere Gemello ci saranno capitan Ferigra e Ambrogio. Il Chievo affronta la partita con un 4-3-1-2: Malaguti va in porta, Pavlev e Enyan sono i due esterni difensivi che supporteranno i centrali Kaleba e Farrim. In mediana dovrebbe giocare Zuelli nel ruolo di playmaker, ai suoi lati Paolo Mandelli potrebbe destinare nuovamente Tuzzo e Bertagnoli anche se Nunes e Metlika sperano in un posto. D’Amico fluttuerà tra le linee dovendo dare una mano ai due attaccanti, che dovrebbero essere Juwara e Rovaglia favoriti su Alessandro Rossi e Anyimah.



© RIPRODUZIONE RISERVATA