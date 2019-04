Diretta Torino Milan/ Streaming video e tv: spareggio Champions (Serie A)

Torino Milan sarà diretta dal signor Guida, e si gioca alle ore 20:30 di domenica 28 aprile: nella 34^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019 si gioca una sfida diretta per l’accesso in Champions League. Obiettivo minimo di un Milan che ha rallentato la sua corsa pareggiando a Parma e che in settimana ha anche subito l’eliminazione dalla Coppa Italia; sogno assoluto di un Torino che ci arriverebbe per la prima volta, e che con una vittoria aggancerebbe i rossoneri. Anche così potrebbe non essere fatta, visto che al quarto posto potrebbe ritrovarsi l’Atalanta e che la squadra di Walter Mazzarri deve anche fare i conti con la Roma; tuttavia già essere lì a giocarsela è un ottimo traguardo per una formazione che addirittura sapeva quanto sarebbe stato difficile arrivare in Europa League, ma che dopo aver battuto il Genoa a Marassi può legittimamente pensare di rimanere in corsa fino all’ultimo, per di più senza le pressioni che accompagnano la squadra di Gennaro Gattuso. Adesso, mentre aspettiamo che la diretta di Torino Milan prenda il via, possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporsi sul terreno di gioco dello stadio Olimpico valutando insieme le probabili formazioni della partita.

La diretta tv di Torino Milan sarà un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguirla su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251, con la possibilità consueta, in assenza di un televisore, di attivare il servizio di diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

Nelle probabili formazioni di Torino Milan Walter Mazzarri deve fare a meno di Baselli e Zaza, squalificati: a centrocampo giocherà dunque Meité che sarà schierato al fianco di Rincon in una mediana che prevede il rientro di Lukic come mezzala sul centrosinistra. I due esterni dovrebbero essere Ola Aina, favorito su De Silvestri, e Ansaldi che ha deciso la partita dello scorso sabato; davanti non c’è alternativa se non quella di schierare Berenguer a supporto di Belotti, mentre in difesa sarà sempre Emiliano Moretti a sostituire Djidji con Izzo e Nkoulou che completano la line a protezione di Sirigu. Gattuso perde Calabria e deve valutare se confermare il 3-4-3 visto in Coppa Italia: ad ogni modo sugli esterni giocheranno Andrea Conti e Ricardo Rodriguez, in mezzo graviteranno Bakayoko e Kessie e dunque il ballottaggio è quello tra Paquetà e Caldara, perché in caso di difesa a tre l’ex Atalanta sarebbe schierato insieme a Musacchio e Alessio Romagnoli. Il brasiliano ha saltato le ultime due partite e si prepara al rientro; sembra scelto il tridente con Calhanoglu che si riprende il posto a scapito di Castillejo, Suso giocherà a destra con Piatek da prima punta.

In Torino Milan sono i rossoneri a partire favoriti, ma per un’incollatura: infatti il segno 1 che identifica la vittoria dei granata vale 2,80 volte la puntata contro il valore di 2,65 che è stato assegnato al segno 2, sul quale dovete scommettere per il successo dei rossoneri. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,10 volte quello che avrete investito con questo bookmaker.



