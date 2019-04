Diretta Torino Napoli Primavera/ Streaming video e tv: granata per il riscatto

Torino Napoli primavera, si gioca mercoledì 24 aprile 2019 alle ore 14.00 e sarà un match della ventiquattresima giornata del campionato Primavera 1. I granata sono reduci oltre che dalla sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, pure dal KO rimediato in campionato dalla Roma, un pesantissimo 5-0, che ha lasciato il segno. Un momento no quindi per i granata che tra Viareggio Cup, Coppa Italia e campionato hanno vissuto la sesta sconfitta consecutiva per i granata in impegni ufficiali. Un calo che ha avuto anche ripercussioni in campionato, col Toro scivolato al quinto posto in classifica. I granata cercheranno riscatto contro un Napoli ugualmente desideroso di mettersi alle spalle l’ultima sconfitta, maturata pochi giorni fa contro l’Inter. Baronio e i suoi vorranno riprendere quindi il percorso che li hanno portati a +6 dalla zona retrocessione, risultati molto importanti che hanno garantito agli azzurri una salvezza ormai quasi certa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Napoli primavera sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia, e anche in diretta streaming video via internet, tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni studiate per la diretta Torino Napoli Primavera, sfida che andrà in scena presso lo stadio Filadelfia di Torino. Padroni di casa in campo con il 4-3-1-2 disegnato dal mister Coppitelli con Gemello; Gilli, Michelotti, Marcos, Sportelli; Murati, Onisa, De Angelis; Kone; Rauti, Belkheir. Risponderanno gli ospiti con il 3-4-1-2 impostato dal tecnico Baronio: D’Andrea; Zanoli, Senese, Manzi; Mezzoni, Lovisa, Mamas, Zanon; Labriola; Sgarbi, Palmieri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo i bookmaker Torino favorito per la conquista dei tre punti contro il Napoli. Eurobet propone a 1.90 la quota per la vittoria in casa, William Hill offre a 3.40 la quota per l’eventuale pareggio e Bet365 quota4.10 la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nei 90′, la quota per l’over 2.5 è fissata a 1.60 e la quota per l’under 2.5 è fissata a 2.25 da Bwin.



