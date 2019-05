Diretta Torino Sassuolo Primavera/ Streaming video e tv: playoff vs salvezza

Torino Sassuolo Primavera, diretta dall’arbitro Matteo Marcenaro della sezione Aia di Genova, si gioca alle ore 10.00 di questa mattina e aprirà dunque il programma dei posticipi di domenica 19 maggio per la ventinovesima e penultima giornata del campionato Primavera 1. Dobbiamo subito dire che Torino Sassuolo Primavera metterà in palio punti assai pesanti per gli opposti obiettivi di queste due formazioni. Il Torino, con 50 punti dopo la preziosa vittoria sul campo dell’Inter, punta ad ottenere la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff e di certo sarà un avversario scomodissimo per le speranze di salvezza del Sassuolo. D’altro canto pure i neroverdi arrivano da una fondamentale vittoria sull’Atalanta che ne ha rilanciato le speranze di salvezza, che però a quota 29 punti è ancora tutta da conquistare. Servirebbe dunque una nuova impresa: il Sassuolo sarà in grado di farla?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Torino Sassuolo Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 10.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SASSUOLO PRIMAVERA

Vediamo infine quali potrebbero essere le probabili formazioni per Torino Sassuolo Primavera. Federico Coppitelli potrebbe proporre il Torino con il seguente modulo 4-2-3-1: Gemello in porta protetto dalla difesa a quattro composta da Singo, Ferigra, Sportelli e Michelotti; in mediana ecco la coppia formata da Isacco e Onisa, più avanti invece il trequartista Kone e le ali Belkheir a destra e Millico a sinistra in appoggio alla prima punta Rauti. La replica del Sassuolo di Stefano Morrone invece dovrebbe passare da un modulo 4-3-3: Joseph, Pilati, Bellucci e Fiorini da destra a sinistra in difesa davanti al portiere Turati. A centrocampo il terzetto composto da Viero, Ghion e Marginean, infine Kolaj e Manzari come ali d’attacco ai fianchi della prima punta Raspadori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA