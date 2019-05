Diretta Torino Sassuolo/ Streaming video DAZN: granata per l’Europa (Serie A)

Torino Sassuolo, partita che viene diretta dal signor Giacomelli, è in programma domenica 12 maggio alle ore 12.30, sarà una delle sfide della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Granata sempre in piena lotta per un posto in Europa, anche se serviva una vittoria nel derby in casa della Juventus per sognare davvero il quarto posto e la qualificazione incredibile in Champions League. E’ arrivato un pareggio con Cristiano Ronaldo che ha spezzato il sogno a 6′ dalla fine, ma ora il Toro vuole i 3 punti contro il Sassuolo per poi fare i conti a fine giornata. I neroverdi sono reduci da un pari in rimonta contro il Frosinone valso per loro la salvezza matematica e un decimo posto che il club vorrebbe conservare per chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica, cosa che sarebbe comunque positiva e lancerebbe al meglio il lavoro da effettuare in vista della prossima stagione.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Torino Sassuolo non sarà una partita trasmessa in diretta tv bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN che si collegheranno sull’app o sul sito ufficiale tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SASSUOLO

Andiamo allora a gettare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Torino Sassuolo, sfida che andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino. Padroni di casa schierati da mister Walter Mazzarri con un 3-5-1-1 con in campo dal primo minuto Sirigu; Izzo, N’koulou, Emiliano Moretti; De Silvestri, Meitè, Baselli, Lukic, Ansaldi; Berenguer; Belotti. Risponderà il Sassuolo di Roberto De Zerbi con un 4-3-3 e questo undici titolare: Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Sensi; Domenico Berardi, Babacar, Boga.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Torino favorito dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro il Sassuolo. Vittoria interna quotata 1.52 da Eurobet, mentre William Hill propone a 4.50 la quota del pareggio e Bet365 propone a 7.00 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.80 l’over 2.5 e 2.00 l’under 2.5.



