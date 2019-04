Diretta Tottenham Ajax/ Streaming video e tv: semifinale inedita! (Champions League)

Tottenham Ajax sarà diretta dall’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz: alle ore 21:00 di martedì 30 aprile il nuovo Tottenham Hotspur Stadium ospita la semifinale di andata della Champions League 2018-2019. Diciamolo pure: forse nemmeno all’altezza degli ottavi avremmo ipotizzato una sfida del genere. Le due squadre hanno tanti meriti, giocano un fantastico calcio e sono in semifinale giustamente, ma chiaramente nelle previsioni della vigilia non si pensava che gli Spurs potessero eliminare il Manchester City (soprattutto incassando quattro gol all’Etihad) e soprattutto che i Lancieri facessero fuori i tricampioni in carica del Real Madrid e poi eliminassero la Juventus, vincendo entrambe le partite in trasferta e dominando avversari sulla carta superiori. Nei rispettivi campionati il Tottenham è quasi certo del terzo posto e della qualificazione alla prossima Champions League, l’Ajax si gioca il titolo con il Psv Eindhoven, pari punti ma migliore differenza reti. Siamo allora pronti a gustarci la diretta di Tottenham Ajax; prima possiamo fare un rapido excursus attraverso le potenziali scelte dei due allenatori, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni della semifinale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Ajax sarà disponibile soltanto per gli abbonati alla televisione satellitare: per tutti loro l’appuntamento è sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203) o Sky Sport 251 – per i clienti del pacchetto Calcio – con la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, attivando l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM AJAX

Nelle probabili formazioni di Tottenham Ajax, Mauricio Pochettino deve fronteggiare la squalifica di Son Heung-Min che si somma all’assenza di Harry Kane: dunque è possibile che il tecnico argentino propenda per una difesa a tre con Davinson Sanchez schierato insieme ad Alderweireld e Vertonghen, in modo da togliere un uomo dalla trequarti e posizionandolo come prima punta. Uomo che dovrebbe essere Lucas Moura, in ballottaggio con il centrale colombiano perchè, in caso di 4-2-3-1, sarebbe comunque in campo come esterno con Fernando Llorente davanti. Conferma ovvia per Eriksen e Dele Alli, che portano qualità; a centrocampo è tornato a disposizione l’essenziale Eric Dier, che si gioca il posto con Winks e Wanyama mentre sembra certo del posto Moussa Sissoko. Naturalmente Erik Ten Hag non cambia: ritrova Tagliafico che giocherà a sinistra con De Ligt e Daley Blind posizionati davanti a Onana, dovrebbe farcela anche Mazraoui che eventualmente lascerebbe il posto a Veltman. A centrocampo si gioca con la grande qualità di Frenkie De Jong e la sostanza di Schone, al quale sono affidati i calci piazzati vista la sua pericolosità nel calciarli (grande gol al Bernabeu), Van de Beek come sempre fa un passo più avanti per andare a giostrare come una sorta di trequartista in appoggio ad un tridente nel quale Tadic fa il finto centravanti, mentre Ziyech e David Neres come sempre sono le frecce esterne.

QUOTE E SCOMMESSE

Per Tottenham Ajax abbiamo le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito, e secondo le quali regna grande equilibrio: gli Spurs sono favoriti, ma il valore posto sul segno 1 per la loro vittoria vale poco meno (2,50) rispetto all’eventualità del successo esterno dei Lancieri, con la quale il vostro guadagno corrisponderebbe a 2,85 volte la puntata. L’ipotesi del pareggio viene regolata dal segno X, e vi farebbe vincere una cifra pari a 3,35 volte quanto investito con questo bookmaker.



