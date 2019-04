Diretta Trapani Paganese/ Streaming video e tv: poche motivazioni (Serie C)

Trapani Paganese, partita che sarà diretta dal signor Paride Tremolada, va in scena alle ore 15:00 di domenica 28 aprile e vale per la 37^ giornata nel girone C del campionato di Serie C 2018-2019: una sfida che, quando mancano 180 minuti al termine della stagione regolare, ormai non ha più motivi o interessi di classifica. Il Trapani ha perso il confronto con la Juve Stabia, dovrà accontentarsi di giocare i playoff ma nello stesso tempo la vittoria di Rende ha permesso ai granata di blindare in via definitiva la qualificazione al secondo turno della fase nazionale, e dunque in queste due partite Vincenzo Italiano proverà a studiare situazioni e tenere in ritmo i suoi giocatori. Per quanto riguarda la Paganese, si era già capito nel girone di andata che la stagione sarebbe stata complessa; la radiazione del Matera ha se non altro permesso ai campani di avere un posto nei playout, la sfida sarà contro il Bisceglie e non ci sarà il vantaggio del campo. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre intendono disporsi sul terreno di gioco, mentre aspettiamo la diretta di Trapani Paganese leggiamone insieme le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trapani Paganese non è una di quelle che vengono trasmesse per questo turno di campionato: l’appuntamento per tutti è comunque sul solito portale elevensports.it, fornitore dell’intera gamma delle partite di Serie C per il quinto anno consecutivo. Dotandovi di apparecchi come PC, tablet e smartphone potrete seguire la sfida in diretta streaming video, abbonandovi al servizio oppure acquistando il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI PAGANESE

Trapani Paganese sarà affrontata da Italiano con il 4-3-3: Evacuo di punta, Ferretti e Fedato potrebbero lasciare il posto a Tulli e Golfo sugli esterni mentre in mezzo al campo Corapi e Aloi potrebbero essere affiancati da Costa Ferreira, che avanza nuovamente il suo raggio di azione e lascia la maglia di terzino destro a Scrugli. Dall’altra parte ci sarà il ballottaggio tra Franco e Lomolino; a protezione del portiere Dini giocheranno invece Scognamillo e Joao Silva. Alla Paganese manca lo squalificato Tazza: Navas gioca come esterno destro sulla linea dei centrocampisti, con Perri dall’altra parte e una linea mediana completata dal playmaker Gaeta e dalle due mezzali Fornito e Capece, che andranno a supporto di Cesaretti e Parigi schierati come attaccanti. In difesa Stendardo, Dellafiore e Piana sono nuovamente favoriti per formare la linea che si piazzerà davanti a Santopadre, eventualmente Acampora potrebbe giocarsela.



