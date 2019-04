Diretta Trento Civitanova/ Streaming video Rai: Lube per chiudere (gara-3 semifinali)

Trento Civitanova, in diretta dalla BLM Group Arena di Trento, casa della Itas Trentino, si gioca questo pomeriggio alle ore 18.30 per la serie di semifinale dei playoff di volley maschile che i locali stanno disputando con la Cucine Lube Civitanova. Siamo arrivati a gara-3 e la situazione è nettamente favorevole alla Lube, che è avanti per 2-0 nella serie. Ciò significa che Trento Civitanova di oggi vedrà i padroni di casa della Itas con le spalle al muro: c’è solo la vittoria per Trento per prolungare la serie e non terminare la stagione già a Pasquetta, mentre naturalmente Civitanova tenterà di bissare l’impresa già riuscita in gara-1, cioè espugnare il palazzetto avversario per volare in finale nel numero minimo delle partite, che sarebbe un importante risparmio di risorse in un finale di stagione ricchissimo per la Lube, anche finalista in Champions League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE TRENTO CIVITANOVA

Trento Civitanova in diretta tv sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana, naturalmente alle ore 18.30 di oggi pomeriggio. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che questa sera non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire Trento Civitanova per una Pasquetta all’insegna della grande pallavolo. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Civitanova vede dunque una situazione forse imprevedibile alla vigilia: doveva essere una serie equilibratissima, la Lube invece ha l’occasione per chiudere i conti già alla terza partita. Dopo avere vinto 2-3 a Trento gara-1, tre giorni fa è arrivato il bis casalingo con un successo per 3-1 davanti al pubblico amico dell’Eurosuole Forum di Civitanova. I marchigiani sono stati trascinati soprattutto da Yoandy Leal, autore di 23 punti in gara-2, quando Trento aveva vinto in modo autorevole il primo set ma poi si è spenta, fino al trionfale quarto set per la Itas, che chiuse i conti con un eloquente 25-13. Oggi Trento ha comunque il fattore campo favorevole, dunque la serie è tutt’altro che finita, però gli uomini di Angelo Lorenzetti dovranno tornare quelli che in stagione hanno già vinto Mondiale per Club e poi la Coppa Cev. Civitanova invece ha da sfatare il tabù delle finali, alle quali però arriva sempre: il 18 maggio si giocherà la Champions League, ma per adesso la lube pensa a raggiungere l’ultimo atto per lo scudetto…



