Diretta Triestina Teramo/ Streaming video e tv: ultima speranza giuliana (Serie C)

Triestina Teramo, partita diretta dall’arbitro Matteo Gariglio, si gioca alle ore 18:30 di domenica 28 aprile come tutte le altre partite che fanno parte della 37^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019. Battendo la Feralpisalò, seconda vittoria consecutiva e senza gol subiti, gli alabardati hanno tenuto viva la corsa alla promozione diretta ma solo virtualmente: il Pordenone potrà festeggiare la Giana Erminio mentre la stessa Triestina mollerà il colpo non vincendo oggi. La squadra giuliana è già certa di partecipare ai playoff direttamente dal secondo turno della fase nazionale; oggi magari schiererà ancora i suoi titolari ma la mente è già proiettata alla preparazione in vista delle partite che potranno regalare il ritorno in Serie B. Il Teramo è sostanzialmente salvo (+4 sul terzultimo posto) e può ancora correre per i playoff, perchè ha solo due punti da recuperare alla Sambenedettese: gli abruzzesi devono sperare nel Gubbio e allo stesso tempo ovviamente provare a vincere per poi giocarsi tutto contro la Ternana. Nell’ultimo turno la squadra ha battuto la Vis Pesaro tornando al successo dopo tre giornate; ora vedremo quello che succederà nella diretta di Triestina Teramo, intanto valutiamo le scelte dei due allenatori leggendo le probabili formazioni di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Teramo non sarà disponibile: come sempre infatti, al netto di qualche partita selezionata giornata per giornata, le sfide del campionato di Serie C sono un’esclusiva del portale elevensports.it, che per il quinto anno consecutivo fornisce agli appassionati la diretta streaming video degli incontri. Armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone potrete dunque assistere a questa partita abbonandovi al servizio oppure acquistandola singolarmente, ad un prezzo stagionale precedentemente fissato – salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA TERAMO

In Triestina Teramo Massimo Pavanel potrà nuovamente contare su Formiconi, che si riprende la maglia di terzino destro; dall’altra parte agisce Frascatore, ricomposta la difesa che prevede Malomo e Lambrughi davanti a Offredi. A centrocampo giocano come sempre Coletti e Steffè da mediani, Davis Mensah (reduce dal sesto gol in campionato) sarà l’esterno a destra con Beccaro che avrà posto a sinistra; davanti Costantino potrebbe tornare titolare ma affiancando Procaccio, possibile un turno di riposo per il Diablo Granoche che andrà gestito in vista dei playoff. Teramo in campo con Pacini portiere, linea difensiva composta da Polak, Fiordaliso e Caidi con Ventola (autore del gol decisivo alla Vis Pesaro) e Celli esterni di centrocampo. Spighi giocherà come regista centrale, De Grazia e Proietti saranno le mezzali a supporto; davanti possibile conferma per Sparacello al fianco di Infantino, ad una sola rete dalla doppia cifra in questo girone B.



© RIPRODUZIONE RISERVATA