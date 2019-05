Diretta Udinese Inter/ Streaming video DAZN: Spalletti, partita da vincere (Serie A)

Udinese Inter, diretta dall’arbitro Gianluca Rocchi, si disputa questa sera sabato 4 maggio 2019 alle ore 20.30 presso lo stadio Friuli-Dacia Arena di Udine. Sarà una partita di cartello per la trentacinquesima giornata di Serie A, perché Udinese Inter mette in palio punti molto pesanti per gli obiettivi stagionali di entrambe le squadre. L’Udinese di Igor Tudor nella scorsa giornata ha perso contro l’Atalanta e in classifica occupa una scomoda quartultima posizione a quota 33 punti, dunque la salvezza è ancora tuta da conquistare e oggi un risultato di prestigio contro i nerazzurri farebbe certamente comodo. D’altro canto l’Inter non è ancora certa della qualificazione alla prossima Champions League: il terzo posto con 62 punti dopo il pareggio contro la Juventus è una ottima base di partenza, ma la concorrenza è ancora troppo folta e di conseguenza l’Inter dovrà vincere sul campo dell’Udinese per fare un passo avanti forse decisivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Udinese Inter sarà una sfida trasmessa solamente in diretta streaming video, in esclusiva per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN, che in questo campionato detiene i diritti per la partita del sabato sera di Serie A. Bisognerà dunque collegarsi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone per vedere il match Udinese Inter via internet; non sarà dunque prevista una diretta tv sui tradizionali canali.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE INTER

Dando uno sguardo anche alle probabili formazioni per Udinese Inter, possiamo notare innanzitutto che tra i bianconeri friulani sarà squalificato Samir, di conseguenza nella retroguardia a tre dell’Udinese di Igor Tudor dovrebbero essere titolari Stryger Larsen, Nuytinck e De Maio. Modulo 3-5-2, anche a causa di numerose assenze non ci dovrebbero essere particolari dubbi per quanto riguarda i titolari, ad eccezione di un ballottaggio ormai classico in attacco, cioè quello tra Lasagna e Okaka. A proposito di dubbi in attacco, come non citare Lautaro Martinez e Icardi? Vedremo chi sarà il prescelto dell’ex Luciano Spalletti come terminale del 4-2-3-1 dell’Inter, per il resto però l’allenatore dei nerazzurri sembra avere le idee molto chiare sui titolari da schierare ad Udine, con il solo possibile ballottaggio tra Vecino e Gagliardini al fianco di Brozovic in mediana “risolto” dall’assenza dell’uruguaiano.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Udinese Inter secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Nonostante il fattore campo, partono nettamente favoriti i nerazzurri: il segno 2 è infatti quotato a 1,73. Si sale poi a 3,90 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine una vittoria casalinga da parte dell’Udinese varrebbe 4,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1 alla Dacia Arena.



