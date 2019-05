Diretta Udinese Milan Primavera/ Streaming video tv: scontro salvezza per i rossoneri

Udinese Milan primavera, diretta dall’arbitro Francesco Cosso, venerdì 10 maggio 2019 alle ore 17.00, sarà una delle sfide in programma nella ventottesima giornata del campionato Primavera 1. Friulani ultimi in classifica staccati di 12 punti dal penultimo posto e ormai destinati alla retrocessione diretta nel campionato Primavera 2, ma capaci di avere comunque un sussulto d’orgoglio nell’ultima giornata di campionato, pareggiando in casa contro la Juventus. E’ avvertito il Milan che rischia a sua volta la retrocessione essendo penultimo, appaiato al Sassuolo e reduce da un pari in casa contro l’Empoli che ha frenato l’obiettivo di rimonta dei rossoneri. Solo vincendo in Friuli arriverebbe la svolta auspicabile in chiave salvezza per il club di Giunti.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta Udinese Milan primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre sul canale numero 60 di Sportitalia, con diretta streaming video via internet disponibile per chi si collegherà sul sito sportitalia.com e potrà vedere la partita tramite smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Udinese Milan primavera attesa sfida per la 28^ giornata nel campionato Primavera 1. Friulani schierati con un 4-3-3 dal tecnico David Sassarini con questo undici titolare: Crespi; Ballarini, Parpinel, Mazzolo, Ermacora; Gkertsos, Battistella, Oviszach; Kubala, Lirussi, Compagno. Risponderà il Milan con un 4-3-1-2 disegnato dall’allenatore Federico Giunti e questa formazione: Plizzari; Bellanova, Djalo, Merletti, Barazzetta; Brescianini, Brambilla, Sala; Mionic; Tonin, Capanni.



