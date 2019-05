Diretta Udinese Spal/ Streaming video e tv: friulani a caccia di salvezza (Serie A)

Udinese Spal, in diretta sabato 18 maggio alle ore 15.00 dalla Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Si tratta di una partita cruciale per i friulani, che dovranno affrontare una Spal salva da due settimane ma comunque capace di giocare un finale di campionato di qualità e con la volontà di chiudere in bellezza; l’Udinese dopo il pareggio contro l’Inter e la vittoria sul campo del Frosinone è rimasta sopra la linea di galleggiamento della zona retrocessione, con due punti di vantaggio sull’Empoli, e proverà a sfruttare la chance offerta dal calendario, contro gli estensi già salvi e con un turno di campionato che presenta diversi scontri diretti tra squadre impelagate nella lotta per non retrocedere.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Udinese Spal sarà una partita trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati alla televisione satellitare che si collegheranno sull’app o sul sito ufficiale skygo.sky.it tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SPAL

Andiamo allora a gettare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Udinese-Spal, sfida che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Padroni di casa schierati da mister Tudor con un 3-5-2 con in campo dal primo minuto Musso; Stryger Larsen, Nuytinck, De Maio; D’Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Okaka, Lasagna. Risponderà la Spal di Semplici con un 3-5-2 e questo undici titolare: Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Udinese favorita dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro la Spal. Vittoria interna quotata 1.53 da Eurobet, mentre William Hill propone a 4.50 la quota del pareggio e Bet365 propone a 5.75 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 1.66 l’over 2.5 e 2.20 l’under 2.5.



