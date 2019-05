Diretta Valladolid Valencia/ Streaming video DAZN: Marcelino per la Champions (Liga)

Valladolid Valencia, in diretta dallo stadio Josè Zorrilla di Valladolid, si gioca alle ore 16.15 di oggi pomeriggio, sabato 18 maggio, per la trentottesima e ultima giornata della Liga spagnola 2018-2019. Diciamo subito che Valladolid Valencia sarà una partita importante soprattutto per gli ospiti: infatti i padroni di casa a quota 41 punti sono matematicamente salvi e hanno dunque raggiunto l’obiettivo stagionale. Il Valencia invece, già semifinalista di Europa League, è quarto a 58 punti a pari merito con il Getafe e in corsa per l’ultimo posto utile per la qualificazione in Champions League c’è pure il Siviglia, che insegue a quota 56 punti. Al momento sarebbe quarto proprio il Valencia, che vanta un migliore scontro diretto con il Getafe e dunque in caso di vittoria sarebbe certo della qualificazione senza dipendere dai risultati altrui, che diventeranno invece ovviamente fondamentali nel caso in cui arrivasse per Marcelino un risultato meno favorevole.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Valladolid Valencia sarà una sfida trasmessa solamente in diretta streaming video, in esclusiva per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN, che in questo campionato detiene i diritti per il campionato della Liga spagnola. Bisognerà dunque collegarsi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone per vedere il match Valladolid Valencia via internet; come già per quasi tutte le sfide della stagione regolare, non sarà dunque prevista una diretta tv sui tradizionali canali per quanto riguarda l’Italia.

PROBABILI FORMAZIONI VALLADOLID VALENCIA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Valladolid Valencia. Mister Sergio potrebbe schierare i padroni di casa con il modulo 4-4-2: Masip in porta protetto dalla difesa a quattro formata da Moyano, Olivas, Calero e Martinez da destra a sinistra. A centrocampo i due mediani Alcaraz e Michel, più Plano come esterno destro e Rubio a sinistra, infine il tandem d’attacco composto da Guardiola e Unal.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Valladolid Valencia, basato sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Nettamente favoriti gli ospiti, infatti il segno 2 è quotato a 1,37, mentre si sale di parecchio per le altre due ipotesi. Per la precisione, il segno X è quotato a 5,00, mentre in caso di vittoria casalinga da parte del Valladolid il segno 1 ripagherebbe gli scommettitori 7,75 volte la posta in palio.



