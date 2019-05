Diretta Venezia Brescia/ Streaming video e tv: la Reyer prepara i playoff (basket A1)

Venezia Brescia, che viene diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Alessandro Perciavalle e Marco Vita, si gioca alle ore 20:45 di domenica 12 maggio presso il Taliercio, ed è valida per la 30^ e ultima giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019. Ormai entrambe le squadre hanno poco da chiedere a questa serata: con la sconfitta di Cremona la Reyer ha perso la possibilità di chiudere al secondo posto e dunque dovrà accettare, qualora incroci i lombardi in semifinale, di non avere contro di loro il beneficio del fattore campo. La Germani invece non si può più qualificare ai playoff: obiettivo sfumato definitivamente con i risultati delle avversarie la scorsa settimana, nella 29^ giornata che la Leonessa aveva anticipato per permettere alla Virtus Bologna di giocare la Final Four di Champions League. Dunque sarà una sfida nella quale comunque la Reyer guarderà alla possibilità di allenarsi in vista dei playoff; vedremo cosa succederà nella diretta di Venezia Brescia, della quale intanto possiamo andare a presentare i temi principali.

Possiamo dire che questa Venezia Brescia metta a confronto due squadre che terminano la regular season da deluse: la Reyer infatti era in corsa per vincerla e sapeva di potercela fare, per tutto il campionato ha retto il passo di Milano ma non è stata in grado di approfittare di qualche anomala sconfitta dell’Olimpia e, quando è arrivato il momento della verità, gli orogranata hanno calato la loro produzione. In questo modo Cremona ha potuto rimanere a distanza utile per il sorpasso, centrato con la sfida diretta di una settimana fa: certo non si tratta di un dramma per Venezia, che però adesso avrà un vantaggio in meno nella corsa ai playoff e dunque dovrà eventualmente sperare che la Vanoli venga eliminata al primo turno oppure, necessariamente, di vincere una gara al PalaRadi (sempre che la qualificazione arrivi). Brescia sapeva che ripetere l’esaltante stagione scorsa sarebbe stato complicato: Andrea Diana non aveva speranze di piazzarsi ancora tra le prime tre ma sicuramente puntava ai playoff. Ha pagato l’inizio a rilento, dovuto al fatto che il roster ha avuto qualche problema nell’assorbire le novità; soprattutto nelle prime giornate l’addio di Marcus Landry si è fatto sentire, poi la Germani si è riassestata e ha ricominciato a marciare ma a quel punto era tardi. Può andare bene anche così: alla fine la Leonessa si è salvata con largo anticicpo e, anche se non è riuscita a onorare la Eurocup, si è comunque riproposta come solida realtà del nostro basket, e ripartirà da questo punto.



