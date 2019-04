Diretta Venezia Crotone/ Streaming video DAZN: delicata sfida salvezza (Serie B)

Venezia Crotone, partita che viene diretta dal signor Antonio Giua, è in programma sabato 27 aprile alle ore 15.00 e sarà una sfida valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Il cammino salvezza dei lagunari si è complicato dopo l’ultima sconfitta subita sul campo dell’Ascoli, un ko di misura che ha tenuto i veneti in zona play out, lontani una sola lunghezza dal Crotone che ha invece riposato nel turno di Pasquetta e che adesso ha bisogno di rilanciarsi per archiviare un obiettivo che non era certo quello principale all’inizio della stagione, visto che i calabresi pensavano di poter correre almeno per un posto nei playoff. Quello allo stadio Penzo sarà dunque un vero e proprio spareggio salvezza con i calabresi che sono rimasti senza gol nelle ultime due partite di campionato disputate, perdendo il derby calabrese contro il Cosenza e pareggiando 0-0 in casa contro la Cremonese.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Venezia Crotone sarà una sfida trasmessa non in diretta tv sui canali tradizionali, ma in esclusiva per tutti gli abbonati alla nuova piattaforma DAZN, collegandosi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone per vedere il match in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CROTONE

Le probabili formazioni di Venezia-Crotone, sfida che andrà in scena presso lo stadio Penzo di Venezia. Padroni di casa in campo con il 3-5-2 impostato dall’allenatore Cosmi, schierati con Vicario; Modolo, Domizzi, Bruscagin; Zampano, Segre, Schiavone, Pinato, Garofalo; Di Mariano, Bocalon. Risponderà il Crotone allenato da Stroppa con un 3-5-2 e questo undici titolare: Cordaz; Curado, Spolli, Vaisanen; Sampirisi, Rohden, Barberis, Benali, Firenze; Pettinari, Simy.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker considerano favorito il Venezia per la vittoria interna contro il Crotone. Vittoria in casa quotata 2.80 da Bet365, mentre William Hill fissa a 3.00 la quota per il pareggio ed Eurobet offre a 3.10 la quota per il successo in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota di 2.35 per l’over 2.5 e di 1.55 per l’under 2.5 proposta da Bwin.



