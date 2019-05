Diretta Venezia Pescara/ Streaming video e tv: sfida delicatissima! (Serie B)

Venezia-Pescara, partita che sarà diretta dal signor Marco Piccinini, si gioca sabato 4 maggio alle ore 15.00 e sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Il tempo stringe per entrambi i club, pur alla rincorsa di obiettivi diversi. Il Venezia lotta per la salvezza ma rischia ancora la retrocessione diretta e la squadra di Serse Cosmi si sta anche preparando all’idea di dover affrontare i play out per guadagnarsi la permanenza in cadetteria; nel turno infrasettimanale è arrivato un pareggio a Cosenza che ha permesso al Foggia di effettuare l’aggancio e ha ridotto di una sola lunghezza il margine da recuperare alla Salernitana per salvarsi subito. Un netto passo indietro per i lagunari che l’anno scorso si erano giocati la semifinale play off contro il Palermo. Il Pescara ha invece condotto un campionato di alta classifica e vuole giocarsi un appuntamento come i play off che nel 2016 hanno regalato l’ultima promozione in Serie A agli abruzzesi, nella storia finalissima contro il Trapani; tuttavia le cose rischiano di complicarsi e, dopo il turno di riposo, il Delfino deve necessariamente cambiare passo per centrare l’obiettivo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Pescara non sarà prevista: l’esclusiva della partita dello stadio Penzo, come quasi tutti i match di Serie B, è infatti riservata alla diretta streaming video sulla piattaforma DAZN e si potrà seguire su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone dopo essersi abbonati. Il servizio potrà essere sfruttato anche collegando tramite Chromecast i vostri dispositivi al vostro televisore, oppure potrete installare direttamente l’applicazione su una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PESCARA

Andiamo a studiare in maniera più approfondita le probabili formazioni di Venezia Pescara, match che andrà in scena presso lo stadio Penzo di Venezia. I padroni di casa, schierati dal tecnico Cosmi con un 3-5-2, giocheranno con Vicario; Coppolaro, Modolo, Domizzi; Lombardi, Zennaro, Schiavone, Pinato, Bruscagin; Bocalon, Di Mariano. Risponderà con un 4-3-3 il Pescara allenato da Pillon, schierato con Fiorillo; Balzano, Perrotta, Bettella, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Crecco; Antonucci, Mancuso, Sottil.

PRONOSTICO E QUOTE

Favori del pronostico concessi al Venezia nella sfida interna contro il Pescara. Secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Bet365 il segno 1 è proposto a 2.40, il pareggio viene quotato 3.35 da Eurobet mentre William Hill propone a 2.90 la quota per la vittoria in trasferta. Per quanto riguarda over 2.5 e under 2.5 e i gol complessivamente realizzati nella partita, Bwin quota le due opzioni rispettivamente 1.67 e 2.14.



