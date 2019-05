Diretta Venezia Trento/ Streaming video Rai: la Reyer è 1-0 (quarti playoff gara-2)

Venezia Trento, partita diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Beniamino Manuel Attard e Fabrizio Paglialunga, si gioca per gara-2 dei quarti di finale playoff nel campionato di basket Serie A1 2018-2019: squadre in campo martedì 21 maggio alle ore 20:45, e situazione che vede la Reyer in vantaggio. Il primo episodio della serie sa tanto di occasione sprecata dall’Aquila che, avanti di 12 punti nel primo periodo, ha poi perso la bussola incassando un controparziale che ha permesso agli orogranata di prendere il largo. Per quello che si è visto, la situazione è davvero equilibrata: sicuramente Venezia ha più armi a disposizione, ma senza dubbio la Dolomiti Energia ha la possibilità di espugnare il Taliercio e prendersi il fattore campo, anche perchè nel corso della stagione la compagine veneta non è stata nuova a cali di tensione e partite perse anche a sorpresa. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Venezia Trento: mentre aspettiamo la palla a due di questa partita, possiamo anche analizzare quelli che sono i temi principali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Trento sarà disponibile per tutti: i canali che la trasmettono sono infatti Rai Sport e Rai Sport +, e dunque potrete assistervi anche tramite il portale www.raiplay.it. In alternativa, questa come tutte le altre partite del campionato di Serie A1 è fornita dalla piattaforma Eurosport Player: i suoi clienti potranno seguire l’evento in diretta streaming video, usufruendo naturalmente di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

C’è un dato che, nel presentare Venezia Trento, dobbiamo tenere a mente: l’Aquila ha segnato 23 punti nel primo periodo e poi ne ha trovati appena 34 nei tre quarti seguenti. Si spiega così il ko: il secondo periodo da appena 8 punti segnati, tirando 2/12 dal campo e facendosi battere a rimbalzo, è stato quello che ha definitivamente girato la partita, perchè ha rimesso la Reyer a contatto e le ha dato la convinzione di avere nuovamente le redini in mano. Come sempre la squadra di Walter De Raffaele si è divisa i compiti: miglior marcatore MarQuez Haynes con 14 punti, due soli giocatori in doppia cifra (la partita è stata comunque a basso punteggio) e MVP ideale di serata Gasper Vidmar, autore di 13 punti con 5/6 al tiro e 6 rimbalzi. La Dolomiti Energia ha provato a cavalcare Devyn Marble (18 punti e 5 rimbalzi, anche se con 4/12) ma a parte lui nessuno degli altri è riuscito a giocare una partita di sostanza, tanto che la valutazione complessiva è stata di 50 e ben tre giocatori – tra cui Diego Flaccadori – hanno terminato con un valore negativo. Come detto in precedenza, però, l’intero scenario potrebbe cambiare nel giro di una serata…



