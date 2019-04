Diretta Verona Benevento/ Streaming video DAZN: ecco il big match! (Serie B)

Verona Benevento verrà diretta dal signor Luigi Nasca, ed è il big match nella 34^ giornata del campionato di Serie B 2018-2019; è anche la partita che inaugura il turno visto che si gioca alle ore 15:00. Sfida spettacolare quella del Bentegodi: le due squadre, sconfitte in fila dal Palermo, inseguono proprio i rosanero e il Lecce in termini di promozione diretta. Una sconfitta o un pareggio oggi servirebbero a poco o nulla: infatti la distanza dei sanniti (quarti) dal Lecce è di 7 punti mentre è di 6 quella dal Palermo, che però ha giocato una partita meno dei salentini e dunque potrebbe essere il reale termine di paragone. A dirla tutta il Verona dovrebbe anche difendere la sua posizione ai playoff (ha tre punti di vantaggio sulla coppia Perugia-Cittadella) e non vince da quattro partite, ma ha avuto il vantaggio di aver saltato l’ultimo turno per il riposo. Prima di cadere in casa contro i rosanero, il Benevento aveva vinto due partite ma in precedenza aveva ottenuto un solo punto in quattro gare: rendimento troppo ondivago quello degli stregoni, che però potrebbero ancora farcela avendo un calendario non impossibile. Vediamo intanto in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco dello stadio Bentegodi, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Benevento non sarà trasmessa sui canali tradizionali: la sfida del Tombolato sarà infatti un’esclusiva della piattaforma DAZN, che ha acquistato i diritti per il campionato di Serie B 2018-2019 e fornirà dunque le sfide del torneo ai suoi abbonati, che potranno attivare la diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo che con una smart tv con connessione a internet sarà possibile installare l’applicazione direttamente sullo schermo.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA BENEVENTO

Per le probabili formazioni di Verona Benevento Fabio Grosso rinuncia allo squalificato Gustafson, e dunque Liam Hemderson e Colombatto entrano in competizione per prenderne il posto; il playmaker dovrebbe essere ancora Dawidowicz, sul centrosinistra Zaccagni rimane favorito su Munari e Laribi, che può giocare anche come esterno nel tridente e dunque insidia la maglia di Di Gaudio, mentre il sudcoreano Lee Seung-Woo giocherà a destra. Ballottaggio Di Carmine-Pazzini per il ruolo di prima punta; Bianchetti, Empereur e Marrone si giocano le maglie da centrali difensivi davanti a Silvestri, Faraoni e Balkovec saranno invece i terzini. Out Raul Asencio nel Benevento: è allora Roberto Insigne che può giocare nel tridente al posto di Armenteros, con Massimo Coda confermato da centravanti e Buonaiuto che insidia la maglia di Federico Ricci, ma potrebbe essere utilizzato come mezzala di assalto al posto di uno tra Nicolas Viola e Bandinelli. Del Pinto il regista (o Viola, con Buonaiuto arretrato); Gyamfi torna titolare come terzino destro, dall’altra parte del campo spazio a Improta o Di Chiara mentre in mezzo Antei e Caldirola proteggeranno il portiere Montipò.

QUOTE E SCOMMESSE

Per Verona Benevento le quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai indicano nei padroni di casa i favoriti all’interno di una situazione comunque equilibrata: infatti il segno 1 che identifica la vittoria dell’Hellas vale 2,35 volte la somma messa sul tavolo contro il valore di 3,10 che è stato posto sull’eventualità del successo esterno, per il quale dovrete scommettere sul segno 2. Con il pareggio il vostro guadagno, avendo puntato sul segno X, andrebbe a 3,15 volte la cifra investita con questo bookmaker.



