Diretta Verona Foggia/ Streaming video DAZN: Hellas a caccia dei playoff (Serie B)

Verona Foggia verrà diretta dall’arbitro Ghersini e si gioca alle ore 15:00 di sabato 11 maggio: la 38^ giornata del campionato di Serie B 2018-2019 si sviluppa in contemporanea e le due squadre che si affrontano al Bentegodi vanno ancora a caccia dei rispettivi obiettivi. Gli scaligeri, nonostante il ko di Cittadella, sono ancora padroni del loro destino dovendo ringraziare proprio il Foggia, che ha battuto il Perugia (e il Brescia che ha rallentato la Cremonese): adesso per andare a giocare gli spareggi per la promozione basta una vittoria con la quale addirittura potrebbe arrivare il quinto posto in classifica, in caso contrario il rischio ci sarebbe tutto perchè con il pareggio basterebbe la vittoria della Cremonese a Perugia, con il ko non dovrebbe finire pari la sfida diretta del Curi. Il Foggia può salvarsi direttamente, ma deve vincere e sperare che Salernitana e Livorno non facciano altrettanto; inoltre, perdendo al Bentegodi, arriverebbe la retrocessione diretta se il Venezia dovesse centrare il risultato pieno. Situazione dunque in bilico per i satanelli; mentre aspettiamo la diretta di Verona Foggia, partita davvero delicata per entrambe, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco analizzando nel dettaglio le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Foggia non sarà disponibile, a meno che non sia questa la partita che verrà trasmessa su Rai Sport (ancora da definire): l’intero pacchetto del campionato di Serie B è infatti appannaggio della piattaforma DAZN, che si potrà attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire le partite in diretta streaming video, eventualmente installando l’applicazione direttamente su una smart tv che abbia connessione ad internet.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA FOGGIA

Per la sua prima partita Alfredo Aglietti si è affidato al rombo: in Verona Foggia potrebbe replicarlo con il sudcoreano Lee Seung-Woo che viene insidiato da Laribi per fare da supporto a Di Carmine e Pazzini, schierati insieme. A centrocampo torna Zaccacni, in ballottaggio con Liam Henderson: o lui o Colombatto in cabina di regia, da valutare la posizione di Danzi che potrebbe essere sostituito da Munari o Gustafson. In difesa mancherà lo squalificato Faraoni: a destra giocherà Almici, a protezione di Silvestri si candida Dawidowicz insieme a Bianchetti e Empereur, Balkovec verso la conferma a sinistra. Nel Foggia si rivede Kragl, che potrebbe subito giocare a sinistra: lui l’esterno nel centrocampo che prevede Zambelli dall’altra parte, con una mediana nella quale Busellato, Leandro Greco (matchwinner lunedì sera) e Deli dovrebbero essere confermati. In difesa, vista la squalifica di Tonucci, il terzetto Ranieri-Billong-Luca Martinelli dovrebbe essere riproposto davanti a Leali, Iemmello e Mazzeo sono insidiati da Galano ma dovrebbero formare il tandem offensivo.



