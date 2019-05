Diretta Verona Pescara/ Streaming video DAZN: semifinale playoff di lusso! (Serie B)

Verona Pescara, partita diretta dal signor Marinelli, va in scena alle ore 21:00 di mercoledì 22 maggio: siamo alla semifinale di andata dei playoff di Serie B 2018-2019, e la sfida del Bentegodi si prospetta davvero molto interessante e incerta. Gli scaligeri hanno lo svantaggio di dover vincere almeno una delle due partite: a parità di differenza reti si andrebbe ai tempi supplementari ma poi sarebbe il Delfino, meglio piazzato in classifica, a superare il turno. Il Verona però ha anche potuto giocare una prima partita con la quale è rimasto in ritmo: tuttavia ha avuto bisogno di 120 minuti per eliminare il Perugia, e questo impegno potrebbe pesare sulle gambe dei giocatori di Alfredo Aglietti. Il Pescara invece si era di fatto preparato al primo turno dei playoff, ma si è trovato catapultato in semifinale grazie alla retrocessione d’ufficio del Palermo, e adesso chiaramente vuole sfruttare questa situazione per battere un’avversaria che, almeno per rosa, appare superiore e fare un ulteriore passo di avvicinamento alla Serie A. Non ci resta dunque che rimanere in attesa della diretta di Verona Pescara; nel frattempo possiamo analizzare le potenziali scelte dei due allenatori leggendo in maniera approfondita le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA PESCARA

Per Verona Pescara Aglietti ritrova Almici, che sabato era squalificato: a destra è duello tra lui e Faraoni, dall’altra parte del campo favorito Luigi Vitale mentre Dawidowicz e Empereur dovrebbero proteggere il portiere Silvestri. Mediana comandata da Gustafson: ai suoi lati le due mezzali scelte dal tecnico dovrebbero nuovamente essere Liam Henderson e Zaccagni con Colombatto e Munari prime alternative, davanti Pazzini – doppietta al Perugia – come sempre si gioca il posto con Di Carmine per giocare da prima punta, con Ryder Matos e Laribi che potrebbero essere confermati in qualità di esterni offensivi. Nel Pescara di Bepi Pillon si rivede Perrotta, che è subito in competizione con Bettella per agire da centrale al fianco di Scognamiglio; in porta andrà Fiorillo, Matteo Ciofani e Balzano dovrebbero essere gli esterni bassi a supporto anche di un centrocampo nel quale Brugman avrà in mano le redini del gioco, mentre Franck Kanouté cerca spazio da interno ma dovrà vedersela con Crecco (verso la conferma Memushaj). Marras e Capone viaggiano come favoriti sugli esterni, Leonardo Mancuso può giocare anche come laterale e in questo caso tornerebbe di attualità la presenza di Monachello.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, che ha tracciato le quote per Verona Pescara, gli scaligeri partono con i favori del pronostico: vale infatti 2,30 volte la somma giocata il segno 1 che identifica la loro vittoria, mentre l’eventualità del successo esterno porta in dote un guadagno pari a 3,35 volte quanto messo sul piatto. Il segno X, che vale per il pareggio, vi permetterebbe di mettere in tasca un valore pari a 3,05 volte la puntata con questo bookmaker.



