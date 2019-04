Diretta Vibonese Reggina/ Streaming video e tv: il derby di Calabria (Serie C)

Vibonese Reggina, che viene diretta dal signor Ilario Guida, si gioca per la 37^ giornata del campionato di Serie C 2018-2019: allo stadio Luigi Razza squadre in campo alle ore 15:00 di domenica 28 aprile. Derby calabrese molto interessante anche per i risvolti della classifica: la Vibonese avrebbe potuto essere ampiamente in zona playoff ma ha perso le ultime tre partite non riuscendo a tenere il passo che aveva trovato in precedenza, e così adesso è fuori dalla corsa. Questo perché la stessa Reggina, che è decima in classifica e ha un vantaggio di 4 punti, deve ancora “affrontare” il Matera: i lucani sono stati radiati dal campionato e dunque arriverà una vittoria a tavolino grazie alla quale gli amaranto, che hanno vinto le ultime due partite per 1-0, saranno quasi certi del loro posto negli spareggi per la promozione nonostante i punti di penalità. Possiamo allora vedere, mentre aspettiamo che la diretta di Vibonese Reggina prenda il via, in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Razza, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vibonese Reggina non è una di quelle che vengono trasmesse per questo turno di campionato: l’appuntamento per tutti è comunque sul solito portale elevensports.it, fornitore dell’intera gamma delle partite di Serie C per il quinto anno consecutivo. Dotandovi di apparecchi come PC, tablet e smartphone potrete seguire la sfida in diretta streaming video, abbonandovi al servizio oppure acquistando il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI VIBONESE REGGINA

Per Vibonese Reggina Nevio Orlandi deve rinunciare allo squalificato Taurino: sulla trequarti potrebbe esserci spazio per Rezzi che giocherà in appoggio a Bubas e Allegretti. Scaccabarozzi e Collodel saranno le due mezzali che supporteranno la regia di Kenneth Obodo, come sempre schierato da playmaker davanti alla difesa; per quanto riguarda invece la line arretrata, la Vibonese dovrebbe disporre Luigi Silvestri e Camilleri a protezione del portiere Mengoni (se sarà ancora preferito a Zaccagno) con Finizio e Maciucca sugli esterni. La Reggina sarà schierata con il 3-5-2: Tulissi e Bellomo davanti, Kirwan e Franchini sulle corsie ma il rientro di Sandomenico potrebbe far cambiare modulo a Roberto Cevoli, che eventualmente destinerebbe Salandria a regista con De Falco e Strambelli da interni di centrocampo. Davanti al portiere Confente, la difesa sarà comandata da Conson che sarà affiancato da Solini e Gasparetto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA