Diretta Vicenza Fano/ Streaming video e tv: i veneti sono quasi ai playoff (Serie C)

Vicenza Fano, che sarà diretta dal signor Michele Di Cairano, rientra nel programma della 37^ giornata per il girone B della Serie C 2018-2019: in campo alle ore 18:30 di domenica 28 aprile, le due squadre hanno obiettivi diversi ma hanno comunque bisogno di un risultato positivo. Il Vicenza ha pareggiato le ultime cinque partite, ed è riuscito a rimanere al nono posto che sarebbe utile per giocare i playoff; ha bisogno di tenere alle spalle il Teramo rispetto al quale potrebbe decidere la differenza reti (nettamente a favore veneto) e dunque con una vittoria oggi l’obiettivo post season sarebbe sostanzialmente archiviato. L’Alma Juventus ha solo la vittoria come risultato possibile: pareggiando contro la Virtus Verona, quinta partita senza vittorie, i marchigiani sono stati staccati dal Rimini e adesso non possono più permettersi passi falsi, sapendo comunque che in caso di aggancio ai romagnoli farebbero fruttare il vantaggio nella doppia sfida diretta. Dunque una partita delicata, comunque la si giri; vediamo allora in che modo queste due squadre potrebbero presentarsi sul terreno di gioco mentre aspettiamo il calcio d’inizio nella diretta di Vicenza Fano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Fano non sarà disponibile: come sempre infatti, al netto di qualche partita selezionata giornata per giornata, le sfide del campionato di Serie C sono un’esclusiva del portale elevensports.it, che per il quinto anno consecutivo fornisce agli appassionati la diretta streaming video degli incontri. Armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone potrete dunque assistere a questa partita abbonandovi al servizio oppure acquistandola singolarmente, ad un prezzo stagionale precedentemente fissato – salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA FANO

Giovanni Colella ritrova Cinelli per Vicenza Fano: rimane fuori allora Andrea Bovo, Nicolò Bianchi e Zonta dovrebbero essere confermati nel centrocampo a tre che giocherà davanti a Pasini e Bizzotto, mentre Salviato e Stevanin agiranno come terzini e Grandi sarà il portiere. Nel tridente offensivo farà un passo indietro Curcio, che dunque agirà in qualità di trequartista; Giacomelli sarà regolarmente in campo, da valutare chi tra Guerra, Maistrello e Rachid Arma avrà l’altra maglia da attaccante. Nel Fano avvicendamento a centrocampo: Lulli torna dalla squalifica e sostituisce Acquadro fermato dal Giudice Sportivo, Tascone confermato con Clemente e Morselli che agiranno da laterali. Davanti al portiere Mouhamadou Sarr ci saranno Celli e Magli, Cristian Sosa e Liviero saranno invece i due terzini mentre a formare il tandem offensivo dovrebbero essere ancora una volta Scardina e Ferrante, con Simone Mancini pronto a giocarsi il posto.



