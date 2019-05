DIRETTA/ Virtus Bologna Bamberg (risultato 0-0) streaming video Rai: palla a due!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BAMBERG (0-0): SI GIOCA

Ci siamo: Virtus Bologna Bamberg sta finalmente per cominciare. Il miglior marcatore del Brose è Tyrese Rice, che segna 16,6 punti a partita tirando con il 35,1% dall’arco e un ottimo 84,9% dalla linea della carità: come detto in precedenza è stato il grande eroe della Final Four dell’Eurolega 2013-2014 (giocata a Milano) quando ha letteralmente trascinato il Maccabi Tel Aviv al titolo contro squadroni come Cska Mosca (partita che era sostanzialmente già persa) e Real Madrid., risultando ovviamente il miglior giocatore della tre giorni. L’anno seguente il playmaker si è ripetuto con il Khimki (vittoria delle Eurocup con premio di MVP delle finali e dell’intero torneo), ma arrivato a Barcellona non ha incantato: nel suo primo anno i blaugrana non hanno superato il girone unico di Eurolega, nel 2017-2018 stessa cosa e Rice ha giocato pochissimo, essendo di fatto separato in casa. E’ così tornato in Germania, dove aveva già giocato con Artland Dragons e Bayern Monaco; ora potrebbe vincere il terzo titolo internazionale della sua carriera. Alla Segafredo di Sasha Djordjevic il compito di impedire che sia così: la parola passa subito al campo, perchè finalmente Virtus Bologna Bamberg comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Bamberg è garantita dalla televisione di stato: potrete visitare i canali Rai Sport (numero 57 del televisore) e il suo “gemello” Rai Sport + (58) per assistere alla partita, ma come sempre l’emittente fornirà la possibilità della diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, attraverso il sito www.raiplay.it. Ricordiamo anche che potrete trovare le informazioni utili su questa sfida (per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori) sul portale ufficiale della Champions League, che trovate all’indirizzo www.championsleague.basketball. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Virtus Bologna Bamberg è la semifinale di basket Champions League 2018-2019: le due squadre scendono in campo alle ore 18:30 di venerdì 3 maggio presso l’Antwerps Sportpaleis di Anversa, sede unica della Final Four. E’ il momento decisivo: le V nere, che non vincono in campo internazionale da dieci anni, sono arrivate a giocarsi questo trofeo (il terzo per importanza nel basket europeo) dopo aver superato Nanterre, e ora si trovano di fronte un’avversaria che negli anni scorsi è stata protagonista in Eurolega e dalla quale sono passati rappresentanti di casa nostra. Sarà una sfida complicata perchè il Brose ha forse una maggiore abitudine a giocare partite di questo tipo, ma si parte dallo 0-0 e si tratta di una gara secca: la Segafredo, che si è anche rilanciata in campionato grazie alla bella vittoria su Trento, ha tutte le possibilità per prendersi la finale che poi giocherebbe, eventualmente, contro una tra Iberostar Tenerife e Tenelet Anversa, con i belgi che hanno il vantaggio del fattore campo. Aspettando la diretta di Virtus Bologna Bamberg, presentiamo adesso i temi principali di questa sfida decisamente interessante.

RISULTATI E PRECEDENTI

Dunque sarà Virtus Bologna Bamberg, una partita estremamente impegnativa: i tedeschi hanno vinto nove volte il campionato a partire dal 2004, hanno dominato in particolare tra 2011 e 2017 (cinque titoli in sei stagioni) ma ancora lo scorso anno sono riusciti a mettere in bacheca la Coppa di Germania. Hanno giocato in Eurolega a lungo, raggiungendo anche la Top 16; l’allenatore attuale è il brianzolo Federico Perego che è stato lo storico vice in tante piazze (e dunque anche qui) di Andrea Trinchieri, uno che da queste parti ha fatto grandi cose rilanciando la società. Ci sono elementi noti nella squadra: Tyrese Rice che ha vinto quasi da solo un’Eurolega (con il Maccabi) ma poi è andato in calo, Bryce Taylor che ha passato quattro anni nel Bayern Monaco – ed è stato allenato da Sasha Djordjevic, attuale coach della Virtus – Arnoldas Kulboka che nell’ultima stagione è stato in prestito a Capo d’Orlando e poi ovviamente Nikos Zisis, che in Italia ha giocato cinque anni vestendo le maglie di Treviso e Siena, poi è andato all’Unics Kazan ed è alla quinta stagione con un Bamberg nel quale in passato hanno militato anche Daniel Hackett e Nicolò Melli. Per Bologna non sarà una sfida affatto semplice, ma come detto in 40 minuti secchi può davvero succedere di tutto e del resto il quarto vinto contro Nanterre parla per le V nere: non ci resta che stare a vedere come andranno le cose…



© RIPRODUZIONE RISERVATA