Diretta Virtus Bologna Varese/ Streaming video e tv: Caja vuole i playoff (basket A1)

Virtus Bologna Varese, partita diretta dalla terna arbitrale composta da Michele Rossi, Luca Weidmann e Martino Galasso, è una di quelle che si giocano per la 30^ giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019, alle ore 20:45 di domenica 12 maggio. La Segafredo si congeda dalla stagione davanti al pubblico del PalaDozza: per il secondo anno consecutivo ha mancato la qualificazione ai playoff ma se non altro ha messo in bacheca la Champions League, che ha permesso di chiudere con saldo positivo una stagione che era iniziata su ben altre premesse, e al termine della quale bisognerà riflettere. La Openjobmetis è agganciata al treno playoff: sfruttando il calendario, e battendo in casa Pesaro e Pistoia, si è ripresa il sesto posto in classifica ma le combinazioni del calendario potrebbero ancora escludere la Openjobmetis dalla post season. Per rimanere tranquilli i biancorossi devono vincere, in caso di sconfitta partono con un vantaggio che però potrebbe essere annullato. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Varese, della quale ora possiamo andare a presentare i temi principali.

Virtus Bologna Varese è una classica del nostro basket: due società storiche che hanno in bacheca scudetti e coppe, ma che negli ultimi anni hanno dovuto accettare un calo nelle loro prestazioni. Come detto la Virtus ha mancato ancora una volta i playoff, ed è chiaro che una piazza simile non possa stare troppo a lungo senza la possibilità di giocarsi lo scudetto; è stata comunque un’annata strana, caratterizzata dalla morte del presidente Alberto Bucci e da alcune affermazioni interessanti, su tutte appunto la vittoria della Champions League ma anche la semifinale di Coppa Italia, raggiunta battendo Milano. Adesso bisognerà capire come ripartire per tornare a essere competitivi, soprattutto perché il prossimo anno tornerà il derby con la Fortituto e bisognerà farsi trovare pronti. Varese spera nei playoff, che sarebbero i secondi consecutivi: il calo e le tre sconfitte consecutive sembravano aver messo la parola fine sulla corsa, invece la Openjobmetis ha sfruttato il fattore Enerxenia Arena ed è ancora in piena corsa. Ha la sfida diretta a favore nei confronti di tutte le inseguitrici, con la sola eccezione di Avellino che però ha due punti in meno: dunque in caso di sconfitta la cosa importante sarà che la Scandone non centri un successo, in caso contrario Varese dovrà sperare che almeno una tra Trieste, Cantù e Trento perda; guardando il calendario le possibilità ci sono tutte, ma Attilio Caja vuole chiudere i conti senza guardare ad altri campi.



