Diretta Virtus Francavilla Bisceglie/ Streaming video e tv: il derby (Serie C)

Virtus Francavilla Bisceglie, partita diretta dal signor Stefano Rondino, si gioca alle ore 15:00 di domenica 28 aprile come tutte le altre che compongono il quadro della 37^ giornata nel girone C del campionato di Serie C 2018-2019. Perdendo incredibilmente a Pagani, la squadra biancazzurra ha presumibilmente gettato alle ortiche la possibilità di prendersi il quinto posto che appartiene al Potenza, perché i punti di ritardo sono 4. Poco importa: ancora una volta il campionato della Virtus Francavilla è stato di alto livello e ora si tratterà semplicemente di difendere la sesta posizione nella griglia dei playoff, un obiettivo archiviato con largo anticipo. Discorso diverso per il Bisceglie, che ormai non ha più traguardi nella stagione regolare: i nerazzurri infatti sono già certi di dover giocare il playout contro la Paganese, e devono soltanto provare a rimanere in ritmo e prepararsi alla doppia sfida con la quale ottenere la salvezza. Non ci resta allora che aspettare il calcio d’inizio nella diretta di Virtus Francavilla Bisceglie, e intanto valutare in che modo i due allenatori intendano affrontare questa partita leggendo nel dettaglio le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Francavilla Bisceglie non è una di quelle che vengono trasmesse per questo turno di campionato: l’appuntamento per tutti è comunque sul solito portale elevensports.it, fornitore dell’intera gamma delle partite di Serie C per il quinto anno consecutivo. Dotandovi di apparecchi come PC, tablet e smartphone potrete seguire la sfida in diretta streaming video, abbonandovi al servizio oppure acquistando il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA BISCEGLIE

Bruno Trocini deve rinunciare a Caporale per Virtus Francavilla Bisceglie: confermerà dunque Nunzella come laterale sinistro di un centrocampo nel quale Albertini agirà dall’altra parte, con Folorunsho e Monaco come sempre schierati sulle mezzali e Gigliotti che organizzerà la manovra. Davanti al portiere Nordi ci saranno Tiritiello, Pino e Sirri; nel reparto avanzato invece capitan Partipilo sarà schierato in coppia con il bomber Sarao. Il Bisceglie dovrà fare a meno di Risolo, e quindi sarà Parlati a giocare in mezzo al campo con il supporto di Bangu e Giacomarro; Longo e Giron dovrebbero completare la linea spaziando larghi, Cuppone e Jovanovic sono sempre favoriti per formare la coppia d’attacco. In porta per gli ospiti ci saràCerofolini, poi Mastrilli, Calandra e Maccarrone saranno i tre difensori centrali in un modulo speculare a quello della Virtus Francavilla.



