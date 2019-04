Diretta Virtus Verona AlbinoLeffe/ Streaming video e tv: incrocio salvezza (Serie C)

Virtus Verona AlbinoLeffe, delicata sfida salvezza nel girone B della Serie C 2018-2019, sarà diretta dal signor Gianpiero Miele: alle ore 18:30 di domenica 28 aprile si gioca al Gavagnin-Nocini, e si parte da una situazione nella quale i seriani difendono due punti di vantaggio sui veneti. All’andata la vittoria ha sorriso ai rossoblu, che dunque potrebbero operare un doppio colpo: sorpasso e, virtualmente, due punti di vantaggio. La Virtus Verona però non vince da quattro partite, nelle quali ha raccolto 3 punti; pesa soprattutto il pareggio di Fano, una sfida che avrebbe potuto chiudere qualunque discorso in anticipo e che invece lascia tutto virtualmente aperto. L’AlbinoLeffe ha fatto il colpo grosso domenica scorsa, rifilando un 3-0 al Monza con un primo tempo scintillante: si è trattato della terza vittoria nelle ultime sei partite, la classifica è sensibilmente migliorata e adesso la squadra bergamasca può veramente sognare in grande, perchè la sensazione è che con un successo oggi la salvezza sarà sostanzialmente archiviata (eventualmente la si dovrà ottenere ospitando il Vicenza). Vediamo allora in che modo le due squadre intendono disporsi sul terreno di gioco del Gavagnin-Nocini con le probabili formazioni della partita, mentre rimaniamo in attesa della diretta di Virtus Verona AlbinoLeffe.

La diretta tv di Virtus Verona AlbinoLeffe non sarà disponibile: come sempre infatti, al netto di qualche partita selezionata giornata per giornata, le sfide del campionato di Serie C sono un’esclusiva del portale elevensports.it, che per il quinto anno consecutivo fornisce agli appassionati la diretta streaming video degli incontri. Armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone potrete dunque assistere a questa partita abbonandovi al servizio oppure acquistandola singolarmente, ad un prezzo stagionale precedentemente fissato – salvo eccezioni.

Per Virtus Verona AlbinoLeffe Luigi Fresco pensa al 4-3-1-2 che ha pareggiato a Fano: davanti a Giacomel giocheranno allora Jacopo Rossi e Sirignano, con Lavagnoli e Manfrin che saranno i due terzini. A centrocampo ci sarà la regia di Giorico con le due mezzali che ancora una volta saranno Onescu e Casarotto, in competizione con Rubbo; Grbac come sempre avrà fascia di capitano e posizione da trequartista, davanti a lui ci saranno Vincenzo Ferrara (autore del pareggio domenica scorsa) e Danti. Michele Marcolini ritrova Davide Mondonico (che giocherà in difesa con Riva e Gavazzi, davanti a Cortinovis) ma deve valutare le condizioni di Cori e Gusu: difficilmente i due ci saranno, pertanto a destra giocherà Gonzi (con Gelli che si sposta a sinistra) mentre a fare coppia offensiva con Sibilli sarà presumibilmente Kouko, che torna titolare. In mezzo al campo Giorgione organizza la manovra con il supporto di Romizi e Sbaffo; giocano naturalmente i migliori, vista l’importanza della partita.



