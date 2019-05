Diretta Virtus Verona Rimini/ Streaming video e tv: andata playout (Serie C girone B)

Virtus Verona Rimini, in diretta dallo stadio Gavagnin-Nocini domenica 19 maggio alle ore 16.00, sarà una sfida valevole per l’andata dei play out di Serie C 2018-2019 nel girone B. Scaligeri e romagnoli si affrontano dopo aver chiuso la regular season rispettivamente a quota 38 e 39 punti. Quota salvezza altissima considerando anche le agevolazioni che le altre squadre hanno avuto negli altri raggruppamenti tra fallimenti e penalizzazioni. Nonostante questo, la Virtus Verona ha ottenuto l’accesso ai play out solo grazie allo scontro diretto favorevole sul Fano, mentre il Rimini è rimasto agganciato al punto ottenuto contro il Renate e giocherà i play out in posizione di vantaggio (basteranno due pareggi ai biancorossi).

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Virtus Verona Rimini non sarà una partita trasmessa in diretta tv bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati elevensports.it che si collegheranno sull’app o sul sito ufficiale tramite smart tv o pc, o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA RIMINI

Andiamo allora a gettare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Virtus Verona Rimini, sfida che andrà in scena allo stadio Gavagnin-Nocini di Verona. Padroni di casa schierati da mister Luigi Fresco con un 3-5-2 con in campo dal primo minuto Chironi; Lavagnoli, Pinton, Sirignano; Rubbo, Grbac, Giorico, Casarotto, Manfrin; Nolé, Ferrara. Risponderà il Rimini di Mario Petrone con un 3-5-2 e questo undici titolare: Scotti; Venturini, Ferrani, Nava; Kalombo Variola, Alimi, Candido, Badjie; Piccioni, Volpe.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Virtus Verona favorita dai bookmaker per la conquista dei tre punti contro il Rimini. Vittoria interna quotata 2.20 da Eurobet, mentre William Hill propone a 3.05 la quota del pareggio e Bet365 propone a 3.20 la quota relativa al successo in trasferta. Per le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Bwin quota 2.25 l’over 2.5 e 1.55 l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA