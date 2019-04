Diretta Vis Pesaro Rimini/ Streaming video e tv: derby dell’Adriatico (Serie C)

Vis Pesaro Rimini, che verrà diretta dall’arbitro Matteo Marcenaro, è quasi un derby nel girone B del campionato di Serie C 2018-2019: si gioca alle ore 18:30 di domenica 28 aprile tra due squadre separate da 40 chilometri lungo la costa adriatica. Parlando di calcio, in questa 37^ giornata i marchigiani hanno la possibilità di chiudere definitivamente i conti in termini di salvezza, ma devono ritrovarsi dopo aver perso a Teramo una partita che stavano conducendo. I marchigiani hanno vinto una sola volta nelle ultime 13 partite, e due in un raggio di 20 gare: senza il successo di misura contro il Fano oggi la loro situazione sarebbe molto simile a quella del Rimini, che se non altro ha ritrovato il successo dopo nove turni e, grazie al 3-1 sulla Sambenedettese, ha staccato l’Alma Juventus e adesso potrebbe provare a fare un passo in più verso la permanenza nella categoria. Potrebbe essere importante anche la doppia sfida diretta, qualora le due squadre dovessero arrivare a pari punti: all’andata è finita 1-1, dunque chi dovesse vincere avrebbe eventualmente un ulteriore vantaggio. Ora, mentre attendiamo la diretta di Vis Pesaro Rimini, vediamo in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco analizzando le probabili formazioni di questa delicatissima sfida del Tonino Benelli.

In Vis Pesaro Rimini, Leonardo Colucci potrebbe cambiare qualcosa rispetto a domenica scorsa: la difesa sembra fatta con Gennari, Pastor e Briganti davanti a Tomei, a centrocampo invece potremmo vedere Flavio Lazzari prendersi un posto da mezzala offensiva eventualmente avanzando sulla linea della trequarti, lasciando in questo modo a Buonocunto e Paoli (in ballottaggio entrambi con Tessiore) la cerniera mediana. A supportare gli interni ci saranno Petrucci e Rizzato; Olcese e Guidone dovrebbero nuovamente formare il tandem offensivo. Nel Rimini torna Alimi, che ha scontato il turno di squalifica: Mario Petrone deve scegliere tra lui e Variola, vanno infatti verso la conferma sia Antonio Palma che Montanari nel 3-5-2 che prevede Bandini e Guiebre schierati come laterali a centrocampo. Marchetti è acciaccato: Petti potrebbe prenderne il posto completando la linea difensiva con Andrea Brighi e Ferrani che proteggono l’operato del portiere Scotti.



