Diretta Viterbese Arezzo/ Streaming video e tv: toscani favoriti (playoff Serie C)

Viterbese Arezzo, diretta dall’arbitro Cristian Cudini della sezione Aia di Fermo, si disputa alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 22 maggio 2019, presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. La partita è valida per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Viterbese Arezzo ha nella squadra toscana la chiara favorita, perché gli uomini di mister Alessandro Dal Canto hanno vinto per 3-0 all’andata e di conseguenza questa sera si presenteranno a Viterbo con un enorme margine di vantaggio per superare un altro turno dopo quello contro il Novara, quando era bastato un pareggio grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. La Viterbese invece è arrivata fin qui grazie alla vittoria della Coppa Italia di Serie C che ha comunque nobilitato la stagione dei laziali, ma la partita d’andata ha confermato tutte le difficoltà vissute di recente dalla Viterbese, alla quale ora servirebbe una vera e propria impresa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Viterbese Arezzo; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, per la quinta stagione consecutiva fornisce, in abbonamento o acquistando il singolo evento, tutte le gare della terza divisione (playoff compresi) in diretta streaming video. Per avere accesso alle immagini dunque dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ricordiamo che l’abbonamento è gratuito per chi lo abbia rinnovato dalla scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE AREZZO

Proviamo adesso ad analizzare le probabili formazioni di Viterbese Arezzo. I laziali hanno bisogno di una scossa dopo la batosta dell’andata e di conseguenza pino Rigoli potrebbe cambiare qualcosa, ma non sarà facile per una squadra sicuramente turbata dall’enorme numero di cambi in panchina nel corso di una stagione complicata sotto molti punti di vista per la Viterbese. Molto più lineare la situazione dell’Arezzo, per i toscani mister Alessandro Dal Canto dovrebbe in linea di massima confermare la squadra che ha fatto tutto per bene appena tre giorni fa, con il modulo 4-3-1-2 imperniato su un reparto offensivo che potrebbe prevedere Cutolo, Rolando e Brunori, mattatore assoluto del match d’andata con una doppietta di pregevolissima fattura.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Viterbese Arezzo in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse sportive Eurobet. Favoriti ma non di molto i padroni di casa, il segno 1 infatti è proposto a 2,45 mentre poi si sale a quota 2,95 in caso di successo esterno dell’Arezzo (segno 2) ed infine a 3,00 volte la posta in palio in caso di pareggio, naturalmente identificato dal segno X.



© RIPRODUZIONE RISERVATA